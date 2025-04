Alex Bisogno reveló cómo empezaron los problemas por la herencia de Daniel Bisogno tras acusaciones de Pati Chapoy

A dos meses de la inesperada muerte de Daniel Bisogno, ya comenzaron a presentarse las diferencias por la fortuna que habría dejado. Esto debido a que según los dichos de Alex Bisogno, no alistó ningún testamento, lo que podría complicar la correcta repartición de bienes, un tema del que Pati Chapoy opinó furiosa y provocó que el hermano del conductor explicara puntualmente cuáles son sus intenciones al “pelear” por la herencia.

¿Quiere quedarse con todo? Alex Bisogno reveló qué quiere del testamento de Daniel Bisogno

Durante una conversación con René Franco para su programa en línea “La Taquilla”, Alex Bisogno aseguró que no pretende pelear por la herencia de Daniel Bisogno, sino que solo busca que se respete su voluntad. Esto ya que tal como declaró, si bien el presentador de “Ventaneando” no dejó en orden sus documentos, todos en su familia sabían cómo quería que se repartiera, aunque no especificó si es verdad lo que dijo Pati Chapoy respecto a que la indicación era que la pequeña Michaela recibiera todo.

“Quiero dejar claro, creí que ya lo había hecho: los hermanos no estamos peleando absolutamente nada. Yo, Alejandro Bisogno, no quiero ni un peso de Daniel. Yo he trabajado desde muy chico, he sido previsor, bien administrado. Compré mi departamento, mi coche, he invertido mi dinero en cosas que no necesariamente tienen que ver con el medio artístico, pero que afortunadamente me dan para vivir”, expresó, reiterando que no tiene ningún interés en quedarse con el patrimonio del “Muñe”.

El movimiento de Cristina Riva Palacio que habría detonado la pelea por la herencia de Daniel Bisogno

Sobre cómo empezaron los desacuerdos por la fortuna de Daniel Bisogno, su hermano Alex señaló que uno de los conflictos empezó porque Cristina Riva Palacio, la expareja del conductor, cambió las chapas de una casa. Aunque lo que verdaderamente les molestó, fue que no les diera aviso y simplemente impidiera el acceso a la propiedad, puesto que consideró que no tenía las facultades para hacer algo así por sí misma.

El hermano de Daniel Bisogno reveló que Cristina Riva Palacio cambió las chapas de una casa sin avisarle a la familia Instagram

“Si nosotros no lo hicimos, siendo su familia, no tomamos esa decisión, ¿por qué lo haría Cristina, que es la exesposa? Además, ellos se casaron por bienes separados y su relación se rompió hace mucho tiempo. Entre ellos ya no había nada, la niña era lo único que los unía”, apuntó el exconductor de “Al Extremo”, aseverando que tiene la idea de que su excuñada podría estar siendo mal aconsejada en cuanto al testamento de Daniel Bisogno y los derechos que le corresponden a su hija Michaela.