Suscríbete
Famosos

Adri Toval manda advertencia a Ana Bárbara tras exhibir audios privados con Ángel Muñoz: “Quiere tu dinero”

Toval dice que no tiene miedo a que Muñoz la demande. De hecho, asegura que ella podría demandarlo también

Marzo 12, 2026 • 
Alejandro Flores
ana barbara angel muñoz adri toval.jpg

Adri Toval reveló capturas de pantalla

Instagram

Adri Toval no se detiene en sus revelaciones.

La costarricense acusa a Ángel Muñoz de haberla engañado para tener una relación de amantes con la promesa de que se separaría de la cantante Ana Bárbara.
Muñoz y Ana Bárbara llevan una década juntos y a lo largo de su relación han enfrentado varias polémicas, incluyendo la acusación de que él maltrataba a los hijastros de la cantante.
Ángel siempre ha negado esos señalamientos pero ahora enfrenta una acusación de otra índole y de la cual Adri Toval dice tener muchas pruebas.
TE RECOMENDAMOS: Tras acusación de infidelidad, marido de Ana Bárbara es señalado por supuesto maltrato verbal y castigos

“Nunca quise hacerte daño”

De acuerdo con el dicho de Toval, Muñoz la conquistó al asegurarle que su relación con Ana Bárbara estaba casi terminada.

“Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar, que tú vivías más en Cancún que en Los Ángeles, que él estaba harto de ti”.

La polémica se hizo masiva cuando en el programa “El gordo y la flaca”, de Univisión, se transmitió este miércoles una entrevista en la que Toval aseguró que tuvo una relación con el marido de Ana Bárbara.

La respuesta de Muñoz fue contratar al abogado Guillermo Pous para amagar con una demanda en su contra.
Adri, en vez de retractarse, avanzó más en sus acusaciones.

“No tengo miedo de que Ángel Muñoz me demande porque al final de cuentas lo único que he hecho es decir la verdad. Encantada voy a la corte”.

La advertencia de Adri Toval contra Ana Bárbara

En una serie de mensajes publicados en su perfil de Instagram, Adri reveló audios en los que presuntamente se escucha la voz de Ángel Muñoz haciendo planes para quedarse con la casa de Ana Bárbara y una parte de su fortuna.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

oriana casa de los famosos.jpg
Famosos
Oriana, fuera de control, ya ni respeta a La Jefa de La Casa de los Famosos Telemundo y recibe castigo exprés
La habitante del reality show tiene un fuerte y largo pleito con Laura Zapata
Marzo 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
Marzo 07, 2026
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
casa de los famosos.jpg
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

En algún momento, en uno de esos audios, supuestamente le pide a Toval que lo espere un par de años para concretar su plan de quedarse con la mayor parte de la fortuna de la cantante.

“El que se lo gane, pierde”, escribió Toval en referencia directa a que ambas fueron engañadas.

ana barbara angel muñoz adri toval (1).jpg

Presuntas conversaciones con Ángel Muñoz

Instagram

Luego se dirigió a la cantante para darle algunos consejos.

“Él me decía que eras depresiva y que a veces ni siquiera lo dejas dormir porque te pones a llorar a las 4 de la mañana. Reacciona. Yo estoy joven, si realmente hubiera querido hacerte daño habría vendido la nota durante los viajes, habría hecho un escándalo desde el principio, incluso me habría embarazado para amarrarlo”.

Asegura que todavía habló con Muñoz hace dos días, cuando estalló el escándalo y publicó capturas de pantalla que supuestamente pertenecen a una conversación que tuvo con él y en la cual le pide que detenga el escándalo.

“Jamás quise atarme a un pi... chico, un hombre celoso, manipulador, controlador y extremista. ¿Tú crees que yo quiero un futuro con un hombre que me confesó que quiere dejarte en la calle?”.

Ana Bárbara Ángel Muñoz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
patymanterola-matrimonio-.jpg
Famosos
Patricia Manterola celebra 15 años de pasión encendida con su marido Forrest Kolb con nuevo tema “Tú y yo”
Marzo 12, 2026
 · 
Nayib Canaán
Gaby-Ramírez-Mauricio-Mancera.jpg
Famosos
¿ROMANCE a la vista entre Gaby Ramírez y Mauricio Mancera? Química y cercanía intensifican los rumores
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Arias.jpg
Famosos
Vanessa Arias genera polémica al hacer la señal internacional de AUXILIO tras revelar que sufre violencia
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Sugey-Ábrego.jpg
Famosos
Sugey Ábrego sufre traumatismo craneoencefálico tras TERRIBLE accidente: “me estaba provocando una arritmia”
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
frida-kahlo-diego-rivera-.jpg
Series y Cine
Netflix prepara serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera, lo que sabemos hasta ahora
¿Quién interpretará a Frida Kahlo?
Marzo 12, 2026
 · 
TVyNovelas
Yoko-Ono-Lennon.jpg
Hollywood
Yoko Ono le dijo a Paul McCartney que John Lennon “podría haber sido GAY”
El cantante recordó una conversación con la exesposa de su compañero de banda.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Suzette-Selena-Quintanilla.jpg
Famosos
Hermana de Selena DEMANDA a Shein por vender ropa y accesorios con el rostro de la cantante
La familia Quintanilla le reclama a la marca las ganancias que han obtenido.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Celular-explota.jpg
Viral
Le EXPLOTA el celular y muere tras caer 30 metros desde las escaleras del Metro en la estación Camarones
El hombre sufrió una descarga eléctrica por la explosión de su teléfono.
Marzo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez