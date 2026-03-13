Adri Toval manda advertencia a Ana Bárbara tras exhibir audios privados con Ángel Muñoz: “Quiere tu dinero”

Adri Toval no se detiene en sus revelaciones.

La costarricense acusa a Ángel Muñoz de haberla engañado para tener una relación de amantes con la promesa de que se separaría de la cantante Ana Bárbara.

Muñoz y Ana Bárbara llevan una década juntos y a lo largo de su relación han enfrentado varias polémicas, incluyendo la acusación de que él maltrataba a los hijastros de la cantante.

Ángel siempre ha negado esos señalamientos pero ahora enfrenta una acusación de otra índole y de la cual Adri Toval dice tener muchas pruebas.

“Nunca quise hacerte daño”

De acuerdo con el dicho de Toval, Muñoz la conquistó al asegurarle que su relación con Ana Bárbara estaba casi terminada.

“Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar, que tú vivías más en Cancún que en Los Ángeles, que él estaba harto de ti”.

La polémica se hizo masiva cuando en el programa “El gordo y la flaca”, de Univisión, se transmitió este miércoles una entrevista en la que Toval aseguró que tuvo una relación con el marido de Ana Bárbara.

La respuesta de Muñoz fue contratar al abogado Guillermo Pous para amagar con una demanda en su contra.

Adri, en vez de retractarse, avanzó más en sus acusaciones.

“No tengo miedo de que Ángel Muñoz me demande porque al final de cuentas lo único que he hecho es decir la verdad. Encantada voy a la corte”.

La advertencia de Adri Toval contra Ana Bárbara

En una serie de mensajes publicados en su perfil de Instagram, Adri reveló audios en los que presuntamente se escucha la voz de Ángel Muñoz haciendo planes para quedarse con la casa de Ana Bárbara y una parte de su fortuna.

En algún momento, en uno de esos audios, supuestamente le pide a Toval que lo espere un par de años para concretar su plan de quedarse con la mayor parte de la fortuna de la cantante.

“El que se lo gane, pierde”, escribió Toval en referencia directa a que ambas fueron engañadas.

Presuntas conversaciones con Ángel Muñoz Instagram

Luego se dirigió a la cantante para darle algunos consejos.

“Él me decía que eras depresiva y que a veces ni siquiera lo dejas dormir porque te pones a llorar a las 4 de la mañana. Reacciona. Yo estoy joven, si realmente hubiera querido hacerte daño habría vendido la nota durante los viajes, habría hecho un escándalo desde el principio, incluso me habría embarazado para amarrarlo”.

Asegura que todavía habló con Muñoz hace dos días, cuando estalló el escándalo y publicó capturas de pantalla que supuestamente pertenecen a una conversación que tuvo con él y en la cual le pide que detenga el escándalo.