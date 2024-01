Paola Suárez sigue amando a su prometido y hasta podría volver con él

Todo parece indicar que la influencer trans sigue amando a su novio, José de Jesús Castro.

Paola Suárez ha dejado muchas dudas en las últimas horas, después de haber realizado un live en el que compartió cómo se siente tras ser dada de alta, pues en sus palabras dejó entrever que aún siente algo muy fuerte por José de Jesús Castro, pese a que por poco acaba con su vida.

“Tengo muchos golpes en la cabeza, me mareo de repente cuando me paro. Espero que esto pase rápido. Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya qué pensar, sólo quiero que termine ya porque me siento muy mal”, fueron las palabras que dijo la integrante de ‘Las Perdidas’.

Recientemente, el reconocido numerólogo Alejandro Fernando estuvo en el programa ‘De primera mano’ y explicó si Paola Suárez podría reconciliarse con José de Jesús Castro.

“Es el año 8 para ella, el año 8 es examinar el pasado, estamos en el año de las generaciones, de dónde venimos y que no queremos repetir, quizá tuvo un patrón que quiso romper y lo está repitiendo... El número 6, el éxito, las oportunidades, por mucha fama o por mucho amor que venga, no tenemos que olvidar nuestra integridad... Muy probablemente va a buscar su sanación que es llegar al fondo de esta situación, entonces muy probablemente va a tratar de aclarar esto y probablemente no haya una situación de reconciliación, va a ser un proceso en el que va ir demostrando lo que sucedió, en ella va a estar la prudencia de lo que representa”.

“Aquí ya sabíamos que había violencia, había sometimiento, un golpe de suerte nos salva, nos libera de esta situación. Aquí había chantaje, sometimiento, interés, dominio, se lo habían dicho y estaba advertida, entonces vamos a tratar de reivindicar esa situación y tal vez si tengamos una situación de aclarar esto tope a donde tope”.

También puedes ver:

Nicolás Buenfil se sincera sobre sus preferencias sexuales tras polémico video que subió

Julio César Chávez Jr. queda libre, pero su esposa le pide el divorcio: Cada quien tiene lo que merece

Federica Quijano narra cómo halló a su hijo cuando era bebé: Lo tiraron a la basura, estaba mordido por ratas