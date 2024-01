Paola Suárez reaparece tras dejar el hospital: Me siento mal que me haya hecho esto una persona que quiero

Paolita Suárez fue dada de alta y ya se recupera en casa.

Hace dos días, la integrante de ‘Las Perdidas’ prendió las alarmas en el medio artístico al verla en un hospital toda golpeada de la cara, debido a la salvaje golpiza que recibió por parte de su novio, José de Jesús Castro, a horas de haberle pedido matrimonio.

Ya se ha filtrado un video en el que se ve a Paola Suárez saltando desde su balcón para no dejar que se escapara su prometido que además le había robado dinero, así como también hemos conocido las dolorosas declaraciones que dio Montse Suárez, mamá de la influencer trans, y nos enteramos de la versión del propio José de Jesús Castro diciendo cómo pasaron las cosas y comentando que la demandó porque atentó contra su vida.

Pese a que Paolita Suárez ya levantó su correspondiente denuncia ante autoridades del ministerio público de León, Guanajuato, la amiga de Wendy Guevara hizo un live hace unos momentos para sus seguidores donde comparte cómo se siente después de la despiadada golpiza que recibió por parte de su novio.

“Vean cómo estoy, pensé que todo esto era un sueño... Traigo aquí una férula de que me acomodaron la nariz, que la traigo un poco desviada. Voy a durar 10 días así. En este ojo tengo pura sangre molida. Tengo muchos golpes en la cabeza, me mareo de repente cuando me paro. Espero que esto pase rápido. Me siento mal que me haya hecho esto una persona que yo quiero o que quería, no sé ya qué pensar, sólo quiero que termine ya porque me siento muy mal”, expresó la influencer.

