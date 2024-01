Mamá de Paola Suárez al verla golpeada: No sabía que se iba a casar, me estoy tragando mi coraje

Nunca estuvo de acuerdo de la relación de su hija con José de Jesús, pues él ya había mostrado comportamientos violentos.

La señora Montserrat Suárez hizo un live desde San Luis Potosí para expresar su coraje y tristeza que siente por lo que José de Jesús Castro Gómez le hizo a su hija, Paola Suárez.

“Tengo mucho coraje, porque desde la vez pasada mi Pao ya se había enojado con este chico, yo no había querido hablar nada, este chico ya había tenido problemas con mi Pao, ya habían terminado, incluso yo comenté algo, íbamos a convivir en familia y no pasó nada de eso, porque se enojaron, tuvieron problemas, no llegaron a mucho pero yo me molesté porque este chico fue a mi casa a patearme la puerta, pero yo no me meto en la vida de mi Pao”.

“En la Navidad yo hice un en vivo y Paolita llegó con este chico, con Jesús, y a la vez mi reacción pues sí fue molesta, yo sí me molesté mucho, pero que más me quedaba, aceptarlo, porque Paolita lo había llevado, hagan de cuenta que me tragué mi coraje y pues ya, ahorita como si nada. Ahora con todo esto que está pasando la verdad es algo injusto. Sea como sea, Paolita ni nadie de las chicas se merece algo así, y menos mi Pao que es muy dadivosa y la apoya mucha gente”.

Finalmente, la mamá de la influencer trans, Paola Suárez, comentó que no sabía que su hija se iba a casar y desea tener enfrente al agresor de su hija para decirle sus cosas a la cara.

“No sabía que se iba a casar ni mi familia, la verdad, primero se entera la demás gente que uno de lo bueno y de lo malo, más de lo malo... Yo sé que no le voy a ganar, pero un madrazo si se lo lleva, en serio, pero me estoy tragando mis corajes, mi impotencia, pero espero se recupere mi Pao, porque verla cómo yo la vi, la verdad me da mucha tristeza por lo que está pasando mi Pao”.

