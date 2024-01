Nicolás Buenfil se sincera sobre sus preferencias sexuales tras polémico video que subió

Nicolás Buenfil, de 19 años, está en el ojo del huracán por un video donde hace un baile que ha levantado mucha polémica.

Durante las más recientes vacaciones que realizó con su mamá por Japón, en las que por cierto, preocupó a sus fans y al medio artístico por el terremoto que sacudió al país asiático a principios de año, las redes se prendieron con un video que publicó Nicolás Buenfil.

En el audiovisual, Nicolás Buenfil recrea un baile de la película ‘Saltburn’, con la canción “Murder on the dancefloor”, de la cantante británica Sophie Ellis-Bextor, lo que desató varios comentarios de los internautas cuestionando sus preferencias sexuales.

Hace unas horas, el hijo de la querida actriz Erika Buenfil enfrentó los cuestionamientos que ha recibido: “Si tanto quieren saber la verdad, pues ahí les va... Lo hice a mi estilo, tal vez lo hice de una forma inusual siendo hombre, así que puede llegar a causar controversia. La mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual”.

“Mi preferencia sexual hasta donde yo sé, yo tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres... Esto me pasa muy seguido que me cuestionen de mi preferencia sexual, es algo constante en mi vida, ya que tengo pensamientos muy abiertos, muy diferentes al promedio de hombres que hay en la CDMX, y siempre me andan diciendo que me gustan los hombres, le das a la ‘reversa’, pero soy muy libre en ese aspecto”.

“Estamos en 2024, gente, no pueden andar especulando cosas así, ya siendo esta época tan moderna, las ideas cambiaron, yo soy hetero, pero sí me pasa muy seguido... Gente, les mando un beso”, finalizó.

También puedes ver:

Paola Suárez ya había sido advertida de que estaba corriendo peligro con su prometido

Mamá de Paola Suárez al verla golpeada: No sabía que se iba a casar, me estoy tragando mi coraje

Paola Suárez a punto de perder el ojo y con dos costillas rotas tras despiadada golpiza de su prometido