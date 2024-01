¿Quién es Paola Suárez, la integrante de ‘Las perdidas’ que fue golpeada por su novio?

Paola Suárez tiene lesiones en las costillas y en el rostro por la supuesta golpiza que le dio su novio.

El mundo del espectáculo ha quedado atónito con una reciente noticia sobre una de las integrantes de ‘Las Perdidas’: Paola Suárez, íntima amiga de Wendy Guevara y Kimberly ‘La más preciosa’. Resulta que la tarde del miércoles, a través de sus redes sociales, informaron que Paolita fue supuestamente agredida por su novio Jesús Castro Gómez.

En un video compartido en un live en Instagram, Guevara acompañó a su amiga al hospital y detalló lo sucedido: “Ella no puede hablar mucho porque le duele todo esto (el rostro), tiene un hematoma en el ojo y el tabique todo desviado. Tuvo una cirugía”, contó la influencer, ganadora de ‘La Casa de los Famosos'.

Explicó que Paolita se habría lanzado desde un balcón en un segundo piso para alcanzar a su prometido, quien supuestamente estaba huyendo con pertenencias y dinero de su pareja. Al caer, se golpeó con la caja de la camioneta y después corrió hacia el agresor para quitarle sus pertenencias.

La respuesta del novio de Paola Suárez

Horas más tarde, el novio de Paola Suárez, José de Jesús, se pronunció para dar su versión de los hechos. Frente a las cámaras de los medios de comunicación, dijo que él no está prófugo y que demandará a su novia porque, según él, fue ella quien lo agredió y hasta lo amenazó.

“Los dos estábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando, yo la aventé y se cayó al lado de su cama; hay una lámpara, y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”, explicó.

Famosos y fans piden justicia para Paola Suárez

En una publicación en Instagram donde Paola Suárez muestra las lesiones detalladamente, famosos y fans de la influencer rápidamente se hicieron presentes para enviar mensajes de apoyo. Estrellas reconocidas como Galilea Montijo, Consuelo Duval, Yeri Mua, Apio Quijano y Paty Cantú fueron algunos de los que mostraron su solidaridad y pidieron justicia.

“Lo siento mucho. Nadie se merece algo así. Espero de corazón que quien te hizo esto lo pague”, escribió Cantú. Duval, quien recientemente fue víctima de robo en su casa, agregó: “El que golpea a una nos golpea a todas. Fuerza, no estás sola y cárcel para el que te lastimó”.

¿Quién es Paola Suárez?

Paola Suárez, conocida como Paolita en ‘Las Perdidas’, nació en León, Guanajuato. Es reconocida como parte del trío de influencers que se hicieron famosas por un video viral de 2017, donde afirmaban estar “perdidas” y abandonadas por unos hombres con quienes salieron. De allí surgió el popular nombre.

A lo largo de los años, la influencer ha forjado una carrera sólida como creadora de contenido junto a Wendy Guevara y Kimberly Irene. Actualmente, con 31 años, la influencer e ícono trans cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, una de las redes sociales en las que está activa. Horas antes de la supuesta agresión, la influencer y su novio habían anunciado su compromiso.