Cuarta eliminación en La Casa de los Famosos México: ¿quién salió este 24 de agosto?

La cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México es la que hasta el momento ha tenido el mayor número de votos de los televidentes.

Los siete nominados que llegaron la noche de este 24 de agosto impusieron un nuevo récord de votos, que incluso desde antes de que comenzará la gala de eliminación ya sumaba los 16 millones.

En la sala de nominados, cada uno de los habitantes fue animado por un video grabado por una persona cercana que habló de lo mucho que los quieren y apoyan.

Francisco, un amigo de Dalilah Polanco, le mandó un mensaje desde el teatro y le dijo que la ven como una ganadora. Los papás de Abelito le echaron porras. “Échele ganas mi chulo”, le dijo el papá de Abelito. La mamá de Alexis Ayala le mandó un mensaje de amor que el actor correspondió al decir: “Yo tengo cuatro mujeres que son lo más importante de mi vida y mi madre es una de ellas” La familia de Priscila Valverde, incluyendo a su abuelo grabaron desde su casa en Guerrero un video para echarle porras. Los hijos de Mar Contreras hasta le dieron un consejo: “Ni muy arriba ni muy abajo, lo estás haciendo muy bien” Andrea y Daniel, hermanos de Mariana Botas aparecieron junto con sus perros. José Luis y Leticia, papás de Guana, grabaron desde Guanajuato: “Nos sentimos orgullosos de ti, te queremos mucho dentro o fuera de la casa”

¿Quiénes fueron los primeros salvados en la cuarta gala de eliminación?

El primero que regresó a La Casa en esta cuarta gala de eliminación fue Dalilah Polanco.

La segunda persona que se salvó de la eliminación fue Mar Contreras, quien se despidió del resto de los nominados con la frase: “Los veo de regreso.

El tercer habitante que fue salvado por el público fue Alexis Ayala.

El regreso de Alexis alegró a Dalilah ViX

El quinto habitante en regresar a la Casa fue Abelito, quien le deseo éxito a los tres que se quedaron en el cuarto de nominados.

En el carrusel de eliminación quedaron Guana, Priscila y Mariana Botas.

Fue Mariana la sexta salvada de la noche.

¿Quién fue el eliminado de la cuarta gala en La casa de los famosos?

En el carrusel quedaron Guana y Priscila. Galilea anunció:

“La persona que abandona la casa eres tú, Priscila”

De modo que Guana regresó al reaity show y levantó el júbilo del Cuarto Noche.