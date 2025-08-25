Suscríbete
Famosos

Cuarta eliminación en La Casa de los Famosos México: ¿quién salió este 24 de agosto?

Los siete nominados impusieron récord de votos para esta temporada del reality show

August 24, 2025 • 
Alejandro Flores
la casa de losfamososleiminacion 4.jpg

Los siete nominados se tuvieron un emotivo momento

ViX

La cuarta eliminación de La Casa de los Famosos México es la que hasta el momento ha tenido el mayor número de votos de los televidentes.

Los siete nominados que llegaron la noche de este 24 de agosto impusieron un nuevo récord de votos, que incluso desde antes de que comenzará la gala de eliminación ya sumaba los 16 millones.
En la sala de nominados, cada uno de los habitantes fue animado por un video grabado por una persona cercana que habló de lo mucho que los quieren y apoyan.

  1. Francisco, un amigo de Dalilah Polanco, le mandó un mensaje desde el teatro y le dijo que la ven como una ganadora.
  2. Los papás de Abelito le echaron porras. “Échele ganas mi chulo”, le dijo el papá de Abelito.
  3. La mamá de Alexis Ayala le mandó un mensaje de amor que el actor correspondió al decir: “Yo tengo cuatro mujeres que son lo más importante de mi vida y mi madre es una de ellas”
  4. La familia de Priscila Valverde, incluyendo a su abuelo grabaron desde su casa en Guerrero un video para echarle porras.
  5. Los hijos de Mar Contreras hasta le dieron un consejo: “Ni muy arriba ni muy abajo, lo estás haciendo muy bien”
  6. Andrea y Daniel, hermanos de Mariana Botas aparecieron junto con sus perros.
  7. José Luis y Leticia, papás de Guana, grabaron desde Guanajuato: “Nos sentimos orgullosos de ti, te queremos mucho dentro o fuera de la casa”
Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
casa de los famosos cuarta nominación (1).jpg
Famosos
Cuarta nominación en La Casa de los Famosos México: estos son los nominados
Con nuevas reglas, los habitantes de la Casa tuvieron que ser muy cuidadosos al repartir sus votos
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra
August 22, 2025
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

¿Quiénes fueron los primeros salvados en la cuarta gala de eliminación?

El primero que regresó a La Casa en esta cuarta gala de eliminación fue Dalilah Polanco.
La segunda persona que se salvó de la eliminación fue Mar Contreras, quien se despidió del resto de los nominados con la frase: “Los veo de regreso.
El tercer habitante que fue salvado por el público fue Alexis Ayala.

Alexisayala.jpeg

El regreso de Alexis alegró a Dalilah

ViX

El quinto habitante en regresar a la Casa fue Abelito, quien le deseo éxito a los tres que se quedaron en el cuarto de nominados.
En el carrusel de eliminación quedaron Guana, Priscila y Mariana Botas.
Fue Mariana la sexta salvada de la noche.

¿Quién fue el eliminado de la cuarta gala en La casa de los famosos?

En el carrusel quedaron Guana y Priscila. Galilea anunció:
“La persona que abandona la casa eres tú, Priscila”
De modo que Guana regresó al reaity show y levantó el júbilo del Cuarto Noche.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angeliqueboyer15añosteresa.jpg
Famosos
15 años de “Teresa": 5 escenas que hicieron llorar a Angelique Boyer en la vida real
August 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
shakira---shakibecca.jpg
Famosos
Shakibecca nos relata su historia como imitadora de Shakira, ¿le importan las críticas?
August 24, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
ninel-salida-casa--.jpg
Famosos
¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM
August 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jc chavez jr abogado.jpg
Famosos
Julio César Chávez Jr será juzgado pero le conceden libertad condicional
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
elaine haro aaronmercury.jpg
Famosos
Elaine Haro otra vez “coqueteará” con Aaron Mercury: “Yo lo quiero”
La habitante tuvo una conversación reveladora con Shiky y Dalilah Polanco
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria levy.jpg
Famosos
María Levy rechazó miles de dólares para actuar en telenovelas por una tajante razón
La hija de Mariana Levy tuvo la oportunidad de seguir la misma carrera que su madre pero prefirió la fotografía y el video
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
emily in paris muerte.jpg
Series y Cine
Surgen detalles de la trágica muerte de Diego Borella durante el rodaje de “Emily in Paris”
El asistente de dirección trabajaba en la serie como asistente de producción en el rodaje realizado en Venecia
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
cazzu onlyfans.jpg
Famosos
Esta es la foto con la que Cazzu vuelve a OnlyFans, el cual cerró cuando era pareja de Nodal
La rapera argentina hizo una declaración de empoderamiento: “me muestro como me quiero mostrar”
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores