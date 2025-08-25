¿Qué tanto se dijeron a la cara hoy 24 de agosto? Todo el posicionamiento en La Casa de los Famosos México

En La Casa de los Famosos está a punto de comenzar la segunda mitad de la competencia, y antes de la cuarta nominación, hubo noche de posicionamientos y sinceramiento entre los habitantes.
En el Posicionamiento, pocos habitantes pudieron decir sus motivos a los nominados... Aquí te compartimos qué tanto se dijeron:
Shiky se posicionó con Abelito
“Ni la gente quiere que te vayas ni nosotros, hoy no tenía nada malo que decir pero sí cosas buenas”, dijo Shiky, al mostrar que quiere que Abelito salga de La Casa.
Por un momento estaba aplicarte la llave del santo, pero me dejaste en show. Ha sido un placer de la vida, de encontrar gente como ustedes. Tenemos mucho qué aprender uno de otro y más qué mostrar, porque creo que cada uno somos un complemento para el otro. Estoy agradecido contigo y para mí, eres un angelote en la Tierra, todos ocupamos un Shiky en nuestras vidas.
Aarón Mercury se posicionó con Dalilah Polanco
“Quiero que abandones esta casa porque te respeto se ve opacada cuando te vas a la negatividad. Has criticado e incriminado a miembros de Noche por usar las herramientas de eliminación, cuando tú misma las utilizas. No te tomes las cosas tan personal, porque el que se enoja siempre pierde”, dijo el influencer.
“Estás equivocado. Me quiero quedar para demostrarte que ya puedo jugar como tú. Me casé con mis nominados por no querer herir a la gente que me cae bien. Quiero quedarme para jugar como tú”, dijo Dalilah.
Elaine Haro se posicionó con Guana
“Quiero que abandones La Casa por estrategia, porque estamos por cuartos y esa es mi única razón. Ha sido un gusto coincidir contigo. Me pareces una persona talentosa, te admiro, y si regresas, espero que sigamos cantando”, dijo Guana.
“Elaine, ha sido un viajaste, me encanta conocerte, cantar, pero el momento de posicionamiento tienes que dejar de ser condescendiente y tener una razón contundente, y no nada más por estrategia. Agradezco tus palabras pero tienes que ser más fuerte y contundente con tus palabras”, respondió.
Facundo se posicionó con Guana con rimas
“Me despierto en la mañana y ya está cantando Guana, me aturdes... No sé qué te está pasando si en estos últimos días, te andas jeteando, te faltó el cambio de pilas.Creo que traes una racha, chance y como a la cucaracha te falta algo de fumar. Algo que no es muy bonito y chance y te acuse; te están haciendo chiquitos y no te hablo de los pies. Cuando te vayas voy a extrañar el hot cake de la mañana, y no hay nada más que dar.
Guana respondió:
“Este posicionamiento puede que sea más viral que todo tu contenido, ay Facundo, no me pienso achicar, mientras tu vas yo he venido mira bien mis zapatos que los vas a poder masticar. Creo que ya no te funciona el personaje irreverente, mejor inventa otra cosa porque aburres a la gente. Se te caerá la mentira como se te cayó el pelo Me querías madrugar, cuando vienes yo ya he venido, esas coplas no son nuevas yo las había ‘proponido’”.
Aldo De Nigris se posicionó con Dalilah
“Si te soy sincero, el posicionamiento pasado, cuando salió Ninel, me sorprendió. Creo que tú para el cuarto día eres un pilar y eso desestabilizaría a tu cuarto. Por eso quiero que te vayas de La Casa, me sorprendió y quiero ver qué va a pasar”.
“Me halagan enormemente, porque los habitantes de cuarto noche se han parado aquí. Me siento poderosa, más que antes, y me gusta. Ojalá que nos veamos la semana que entra para seguir jugando su juego”, dijo Dalilah.
¿Qué pasó en el sinceramiento?
Priscila le dijo a Alexis Ayala: “Hablas mucho de observar, lo puse en práctica. Mencionabas una correa y parece que tú eres quien la trae, pues los traes como peones. No hay un lazo entre nosotros, sé que allá afuera vamos a coincidir y quizá podamos compartir más afuera que aquí dentro.
Mar se sinceró con Dalilah Polanco:
“No sé si estoy hablando con Sor Dalila, Dalilah o 15 o 20 personajes que muestras. No sé quién eres. No he podido conectar contigo porque tienes tantas máscaras que muestras que no hay forma de conocerte. No he podido conectar contigo porque no te has mostrado, no sé si tienes miedo a mostrar debilidad; te mereces irte de la casa porque no eres honesta, ni contigo ni con los demás.
Mariana le habló a Alexis Ayala: “Quiero que te vayas porque me pareces un gran competidor, un gran estratega, de tener tan definido el juego; me pareces un gran ser humano y te admiro mucho”.
“Sí, ahorita que me toque sincerarme, hablaremos tú y yo”, le respondió el actor.
¿Y qué le dijo? Más tarde, Alexis se sinceró con Mariana Botas: “Hablando del juego me dijiste que votas para que me vaya y aquí sigo. Quisiera tener diálogo contigo y siento que estoy con un pez porque nada, nada y nada... Y si voy a tener un vacío de ideas, prefiero que sea un vacío de tu presencia.
“Lo respeto pero no concuerdo contigo”, dijo Mariana.
Guana se sinceró con Priscila
“Quiero decirte que no ha habido un punto donde pueda conectar contigo, en estos días te veía muy aparte, y honestamente, hay algo de miedo en mí porque eres fuerte y si sigues en la casa vas a llegar a la final”.
“Es un halago, hemos compartido momentos y tal vez nos hagan falta más, es un juego y a darle”, le respondió Priscila.
Dalilah Polanco se sinceró con Mar
“Yo y todas mis personalidades queremos sincerarnos, es una pena que no me conozcas; no creo que me llegues a conocer, siento que soy una pared, quise hacer equipo contigo y veo en ti, esa ira cada vez que no salen las cosas como tú quieres. Te respeto y admiro, eres una ganadora, gran competidora, eres la reina de La Noche. ¿Qué va a querer la reina del Día?”
“No incluir también es excluir. Es lo único que tengo qué decir”, dijo Mar.
Abelito se sinceró con Mariana Botas
“Yo fui quien te nominó. Quiero decirte que en este hermoso mar alborotado, eres ese barco que miro fuerte, interesante, pero parado en el mar sin dirección, por más que haya corrientes de aire, no se va a mover. A veces nos estancamos, pero el barco sigue parado; siento que hay mucho qué mostrar, hacer, y es momento... Hay que dirigir esa vela, y si toca afuera, allá es inmenso el mar también. No hay que estancarnos, hay que dar lo que somos, seguimos jugando y la Casa también”.
“Trataré de enfocar esa metáfora que dices; soy fuerte, sé lo que quiero, soy una persona determinada; te agradezco tus palabras y te quiero”, respondió Mariana Botas.