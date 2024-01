Paola Suárez a punto de perder el ojo y con dos costillas rotas tras despiadada golpiza de su prometido

Paolita Suárez rompe el silencio luego de haber sido golpeada salvajemente por su pareja.

El día de ayer te informamos puntualmente de la brutal golpiza que sufrió la integrante de ‘Las Perdidas’ a manos de su prometido José de Jesús Castro Gómez, quien más tarde apareció para dar su versión de los hechos, diciendo: “Cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, de ahí fue donde se pegó en la cara... Yo no me estoy escondiendo, de hecho estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda en contra de ella”.

En tanto, Paola Suárez, de 31 años, rompió el silencio desde el hospital, en León, Guanajuato, y mandó un mensaje explicando cuál es su estado de salud.

“No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me había pedido matrimonio”.

Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ podría perder un ojo y tiene dos costillas rotas. paolitasuarez28.

La reacción de los famosos no se ha hecho esperar ante la salvaje golpiza que recibió la influencer.

Andrea Legarreta: “Duele el alma verte así!! Nadie merece vivir esto Paola querida! Que pronto te recuperes y jamás tengas que pasar por algo así!! No estás sola!! Mi apoyo para ti!”.

Gloria Trevi: “Te mando mi amor, nunca más por favor”.

Apio Quijano: “No, que me muero, ¿qué pasó? Me duele lo que te pasó, ¿cómo te ayudo?

Durante la madrugada, la influencer hizo un live para sus seguidores donde compartió que le dolía mucho la cabeza debido a los golpes que le dio su novio con un vaso.

