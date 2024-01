Aparece prometido de Paola Suárez: Ella me estaba ahorcando, la voy a demandar

Novio de Paola Suárez de ‘Las Perdidas’ la golpea brutalmente horas después de que le propuso matrimonio.

Luego de que Wendy Guevara diera a conocer que su amiga Paolita Suárez está hospitalizada debido a la brutal golpiza que le propinó su novio, José de Jesús Castro Gómez, se ha filtrado un video en el que aparece el prometido de la influencer, aclarando cómo sucedieron las cosas, pues en redes hasta se dice que se dio a la fuga con dinero que le robó a su prometida.

“Yo no me estoy escondiendo, de hecho estoy aquí afuera de prevención para poner mi demanda en contra de ella. Todo lo que dicen en redes de que estoy prófugo, que me estoy escondiendo no es cierto y por eso estoy aquí para dar la cara”.

“Andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, y al lado de su cama hay una lámpara, de ahí fue donde se pegó en la cara porque yo con otra cosa no le pegué, y de lo que dicen que yo la aventé del balcón no es cierto porque yo ya estaba afuera y, como vive en una privada, el guardia vio cuando se aventó. En su casa hay cámaras... Fue como a las 6 o 7 de la mañana (cuando pasaron los hechos)”.

Finalmente, José de Jesús Castro Gómez indicó que teme por su vida y la de su familia debido a las amenazas que ha recibido: “Temo por mi seguridad y por la de mi familia por las amenazas que me dicen. Ella (Paola Suárez) me amenazó, me dijo que tiene el suficiente dinero para mandarme a matar”.

Sin embargo, Wendy Guevara indicó en un live que Paola Suárez se aventó desde un balcón de un segundo piso para alcanzar a José de Jesús y quitarle el dinero que le robó.

