Galilea Montijo y su provocador vestido con insectos de la cuarta gala de La Casa de los Famosos

La conductora del reality show impactó nuevamente con el atuendo que utilizó´este 24 de agosto

August 24, 2025 • 
Alejandro Flores
galileamontijocuartanominacion.jpg

Un diseño iconoclasta

Instagram

Un vestido totalmente en nero de dos piezas. En principio, parecía que Galilea Montijo había elegido un vestuario conservador para la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.

No fue así. Siguiendo con la línea de imponerse como ícono de la moda con sus apariciones en el reality show, el vestido de Gali tenía una particularidad: una docena de insectos coloridos y brillantes, escarabajos, catarinas y chapulines que funcionan como imanes para la vista del espectador.
No era posible despegar la mirada de este atuendo que Galilea portó durante la gala de este 24 de agosto.
El atuendo es obra de Iván Dávalos, diseñador que acostumbra ensayar modelos con elementos de bichos e insectos, a veces incluso diseñando vestidos completos que parecen arañas o abejas.
Iván detalló hace apenas un mes que este diseño es parte de su nueva colección, que consiste de una 34 modelos, dos de ellos con estos accesorios de insectos adheridos a la tela.

El vestido reinventado de la tercera gala

El vestido de la tercera gala de eliminación de Galilea Montijo reafirmó el estilo iconoclasta que la conductora ha impuesto a lo largo de esta temporada de La Casa de los Famosos.

Hay que recordar que tal y como lo informamos en TVyNovelas, desde el inicio de esta temporada de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo ha destacado por los modelos que ha lucido y la imagen que ha proyectado.

Esto no es una casualidad ya que, como ella misma lo ha dicho, trabajo durante más de seis meses para renovar su físico con miras a esta tercera temporada.

galileamontijocasadelosfamosos.jpg

Un vestido impresionante

Instagram

En la tercera gala usó modelo de Iann/Dey, los mismos diseñadores de las dos anteriores eliminaciones. Con el plateado y el ocre como tonos dominantes, Galilea portó un vestido de cuatro piezas porque además de la falda con brillos en plata y la pechera lisa en forma de cono brillante, también tenía mangas que se conectaban mediante breves hilos.

La sobriedad de la segunda gala

En la segunda gala de eliminación, lució un vestido con el negro como color dominante. Una transparencia en la parte del pecho y que cubría sus brazos le dieron al atuendo una aire sobrio.
El resto del vestido (que llegaba hasta las rodillas) tenía un sobre-tejido plateado que le daba un brillo permanente.

El vestido es un original de la casa Bronx and Banco, pero intervenido por la dupla Iann / Dey. La primera es una casa de moda establecida en Nueva York mientras que la segunda es un dueto de diseñadores guanajuatenses. Ambos son los consentidos de Gali para esta temporada.

La primera eliminación

La conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.

El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

El vestido era de los diseñadores Iann y Dey, de la casa de modas Iann Dey Bridal ubicada en León de los Aldama, Guanajuato, especialistas en bodas y atuendos de lujo que han vestido a famosas como Belinda.

Galilea Montijo vestido gala.jpeg

El vestido de Galilea

Octavio Lazcano

El vestido del estreno

En la gala de estreno, Gali apostó por un vestido color plata ceñido al cuerpo de la cintura hacia arriba y con escote V, que hacían resaltar su figura.

Llevaba brillos y pedrería que se complementan con unos guantes del mismo estilo. En la parte de arriba destacaba una estructura de acrílico transparente que llega al cuello. Este detalle le da un toque moderno y muy fashionista. De pasarela.

Outfit-Galilea Montijo

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México.

Facebook

Galilea siempre se viste bella digan lo que digan, siempre elegante”, “es lo único que salva está temporada: Gali”, escribieron fans en la cuenta de Instagram de TVyNovelas cuando Galilea apareció con su vestido de la primera gala.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
