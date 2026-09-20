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"¡Se me zafó la cadera!": Alejandra Guzmán pide una ambulancia en pleno concierto; ¿qué le pasó?

La Guzmán no se podía levantar a pesar de la ayuda de sus bailarines. Horas más tarde publicó un comunicado para informar su estado de salud

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
alejandra guzman (1).jpg

Alejandra Guzmán

Instagram Alejandra Guzmán / Captura Televisa Espectaculos

Cuando parecía que sus problemas de salud estaban superados, o por lo menos controlados, Alejandra Guzmán tuvo una caída.

La cantante se presentó este sábado en Veracruz como parte de su gira 2026, la cual apenas había reanudado luego de una larga convalecencia.
La situación, sin embargo, se complicó desde el inicio del show, cuando sufrió una caída que resultó tan tremenda que Alejandra se quedó encorvada, sin capacidad para erguirse.

“No me puedo levantar”, se le escucha decir en uno de los videos que circula en redes sociales.

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¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán en su concierto de Veracruz?

Alejandra Guzmán, recordemos, tiene dos implantes de titanio en la zona de la cadera, que es una parte de su esqueleto severamente perjudicado por las operaciones estéticas que se practicó en su juventud.
Apenas en marzo 27 de este año tuvo un accidente casero en el que se tropezó con un perro y “se le zafó la cadera”, según contó en esa ocasión su padre Enrique Guzmán.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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En junio, tras someterse a rigurosas sesiones de terapia, Alejandra volvió los escenarios.

Lamentablemente ahora tiene otro problema con la cadera en este concierto de Veracruz, en el que mientras está encorvada, ayudada por sus bailarines, pide disculpas al público.

“No sé qué hacer. ¿Hay alguna ambulancia? No puedo pararme”, dice La Guzmán.

Horas después del accidente en el escenario, Alejandra Guzmán publicó un comunicado para tranquilizar a sus seguidores.
En el texto, se explica que la cantante fue llevada con un médico especialista en ortopedia, el doctor Eduardo Arévalo López, del Hospital Español de Veracruz.

La cantante escribió:

“Gracias a dios me acomodaron la cadera y me encuentro bien”

Alejandra Guzmám
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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