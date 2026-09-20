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Manelyk entró a La Granja VIP con una enfermedad pero tiene un método para ocultarla

Incluso mientras hace el trabajo de granjera, Manelyk se ha dado tiempo para aminorar los síntomas de su enfermedad

Septiembre 19, 2026 • 
Alejandro Flores
manelyk (1).jpg

Manelyk confesó su enfermedad

Captura Instagram LG VIP

Las rutinas de belleza son una constante dentro del contenido que hace la influencer en sus plataformas.

Sobre todo hace hincapié en los productos que favorecen la hidratación de la piel y la protegen de los agentes externos.
No se sabía, sin embargo, que no solamente lo hace por razones estéticas, también por recomendación médica.
Manelyk González está convertida en una de las figuras más polémicas de La Granja VIP en su segunda temporada. Ha tenido momentos de escándalo en su enfrentamiento contra Niurka (con quien choca cada vez que se encuentra) pero también emocionales por su dedicación al cuidado de los animales de la granja.

Ahora se suma, además, una narrativa que está construyendo junto a Julio Camejo: un supuesto romance que nació dela atracción física que habrían sentido durante la primera semana y que se ha convertido en estos días en un presunto acercamiento de amor.
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¿Cuál es la enfermedad que tiene Manelyk?

En una de estas interacciones emocionales, Manelyk decidió confesar a Julio que padece un trastorno de la piel.
Mientras la influencer se masajeaba la cara con un vibrador especial, Julio le preguntó para qué lo hace.

“Yo usó tratamientos especiales para mi melasma”.

Camejo no supo qué es y le preguntó detalles de su enfermedad.
El melasma es, según se puede consultar en el sitio de divulgación médica Cinfasalud, un trastorno cutáneo relacionado con un exceso de pigmentación.

“También conocido como cloasma o máscara del embarazo: aparecen manchas oscuras de color café irregulares y simétricas en las zonas de la piel expuestas a las radiaciones solares como el rostro, el cuello, los hombros y el escote”.
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En palabras de Manelyk “es una enfermedad de la piel que, cuando me da el sol, mi piel, para protegerse del sol, me salen como manchas porque no me puede dar el sol”.
Cinfasalud precisa que no es una enfermedad que represente riesgo más allá de su síntomas y el control diario a través de cuidados disciplinados.

“Se trata de manchas benignas que no precisan de tratamiento, excepto por motivos estéticos. En este caso, puede recurrirse a fotoprotección solar, maquillaje corrector, tratamientos tópicos despigmentantes, peeling químico, láser, luz pulsada y microabrasión”.

En el caso de Manelyk, incluso estando en La Granja se ha dado tiempo para dedicarlo al cuidado de su piel.

“Me aplicó esto porque hace que mi piel absorba mucho más los productos y evita que me salgan y me broten las manchas”.

Manelyk La Granja VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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