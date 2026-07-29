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Famosos

Paola Durante SUPLICA ENTRE LÁGRIMAS ayuda para su papá: tiene tumor cerebral y le suspendieron cirugía

El señor sufrió varios episodios de convulsiones.

Julio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Paola Durante sufre por la salud de su papá.

YouTube/Instagram

“Nos dijeron que no iban a operar a mi papá, que porque no tenían terapia intensiva, instrumentos y que el doctor no se atrevía porque podía quedar paralítico”.

Entre lágrimas, Paola Durante dio a conocer que atraviesa una complicada situación familiar, pues su padre fue diagnosticado con un tumor en el cerebro después de presentar varios episodios de convulsiones.

A través de un video en Facebook, la conductora decidió hablar públicamente sobre las dificultades que su familia ha enfrentado para conseguir atención médica y llevar a cabo la cirugía que necesita su papá.

El clip fue acompañado por un llamado de auxilio para la familia de Durante.

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Con extrema preocupación, Paola explicó que su padre comenzó a convulsionarse y que, en uno de esos episodios, su hermana tuvo que acudir por él. Luego, solicitaron una ambulancia para trasladarlo a un hospital regional, donde, según su testimonio, inicialmente no querían recibirlo.

La también modelo expresó que “ya no puedo seguir callada. Mi papá tiene un tumor en el cerebro. Se convulsionó una vez, llegó mi hermana por él y se convulsionó por muchas horas”.

Agregó que “llamamos a una ambulancia y llegó al hospital regional, donde no lo querían aceptar, y mi papá siguió convulsionando”.

La exhabitante de ‘La Casa De Los Famosos México’ aseguró que les comunicaron que la cirugía de su papá se realizaría un viernes. Sin embargo, dos días antes les dijeron que ya no se llevaría a cabo.

“Nos dijeron que operarían a mi papá el viernes y dos días antes nos dijeron que no iban a operar a mi papá, que porque no tenían terapia intensiva, no tenían los instrumentos y que el doctor no se atrevía a operar a mi papá porque podía quedar paralítico”, contó.

Durante se mostró frustrada por el impacto económico. “En este momento no saben cómo me encantaría tener mucho dinero para poder hospitalizar a mi papá”.

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El padre de Paola estaría internado en el llamado Viejo Hospital Civil, conocido oficialmente como Antigup Hospital Civil de Guadalajara ‘Fray Antonio Alcalde’, que forma parte del Hospital Civil de Guadalajara, según Publimetro.

En una actualización, Paola publicó un video para anunciar que su padre sí será operado y ahora buscan donadores de sangre.

Paola Durante
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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