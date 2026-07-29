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Padre de Mauro, hijo de Aylín Mujica, dice que el ‘vape’ M4TÓ A SU HIJO: “no fumen eso”

También reveló que le reclamó en la morgue “por qué fue tan irresponsable” y que no estará en la ceremonia cuando sus cenizas lleguen a Miami.

Julio 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El padre de Mauro, Osamu Menéndez, habló de la muerte de su hijo.

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“No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”.

El músico Osamu Menéndez habló por primera vez sobre la muerte de su hijo Mauro, de 30 años, fruto de su relación con Aylín Mujica.

Durante la charla que concedió el cubano para el programa ‘La Trastienda’, reveló que el uso de vapeadores o cigarrillos electrónicos habría gravado la condición de salud de su hijo durante los últimos días de su vida.

Inicialmente, el exesposo de Mujica dijo que no estaba de acuerdo con el viaje de su hijo a Barbados y que Mauro le ocultó que iba a salir, pues sabía que Osamu no lo iba a dejar porque tenía neumonía severa.

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“Se subió a un avión con neumonía severa y según los médicos eso fue letal. Estuvimos hablando, pero yo pensaba que estaba en Los Ángeles”.

Tras el desenlace, Osamu contó que cuando se encontró con el cuerpo de su hijo en la morgue de una clínica en Barbados, le reclamó por su “irresponsabilidad” y por lo que les hizo pasar tanto a él como a su madre, Aylín, al enfrentar esta pérdida.

“Le dije eso, que por qué fue tan irresponsable… por qué nos hizo pasar por... esto que estamos pasando y que lo amábamos mucho. Lo abracé muy fuerte, le di un beso y esa fue mi despedida”, afirmó.

Tambien lanzó una advertencia a los jóvenes, pues cree que fue el uso del vapeador lo que provocó la neumonía en Mauro.

“No fumen eso, caballero, de verdad. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”, enfatizó.
Aylín Mujica enfrenta el peor dolor

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Trascendió que aunque Aylín está planeando llevar a cabo una ceremonia para Mauro cuando sus cenizas lleguen a Miami, Osamu no estará presente.

Aylín Mujica Muerte Hijo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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