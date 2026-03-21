¿Qué hacía Pablo Perroni con su ex Mariana Garza en el estreno de ‘Matilda: el musical’?

Pablo Perroni y Mariana Garza, una de las ex parejas más abiertas del espectáculo mexicano, desfilaron untos por la alfombra troja del musical “Matilda”.

La producción de Alejandro Gou, protagonizada por las niñas Lara Campos y Emilia Gou en el personaje de la niña súper inteligente y que tiene ciertos poderes mentales, se estrenó esta semana.

El evento casi coincidió con el anuncio de Pablo Perroni de que luego de siete años de haberse separado de Mariana, ha encontrado nuevamente el amor, ahora con el actor Axel Santos, con el que comparte el amor por el teatro.

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Pablo Perroni, Mariana Garza y Axel Santos

Llamó la atención por eso que Pablo estuvo en la alfombra solamente con Mariana Garza. Ambos han sido siempre muy honestos en su relación, al punto de que cuando se separaron, Mariana y él estuvieron de acuerdo en mencionar que ella siempre supo que Pablo es bisexual.

Lo cierto es que ahora decidieron aparecer juntos en la alfombra como exesposos para apoyar a su hija María Perroni, quien es parte del elenco de la obra musical.

Pablo Perroni y Mariana Garza acudieron juntos para apoyar a su hija María Octavio Lazcano / TVyNovelas

Pero no por ello Pablo dejó de lado a Axel Santos.

En otros momentos del estreno, en el intermedio y al final de la función, la nueva pareja caminó por el teatro tomándose fotos con quien los reconocía.

