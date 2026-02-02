Suscríbete
Pablo Perroni se destapa más y revela la identidad del hombre del que se enamoró

El estreno de la obra musical “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor” fue el marco para su declaración de amor

Febrero 01, 2026 
Alejandro Flores
pablo perroni.jpg

Pablo Perroni presume su amor

Instagram

Axel Santos alcanzó un pico de popularidad gracias a su actuación en la serie “Rosario Tijeras”.

Sin embargo, la mayor parte de su desarrollo histriónico ha sido siempre en teatro, con obras como “Afterglow”.
Este fin de semana precisamente tuvo el estreno de su nuevo montaje: el musical “Lo que sabemos de los que no sabemos del amor”.
El viernes, durante la primera función abierta, Axel recibió el apoyo de Pablo Perroni, lo cual resultó especialmente importante para el actor.
Horas después de la función, Axel publicó una historia en su perfil de Instagram en el que reveló que la emoción de Pablo como público no sólo fue por la actuación de Axel en el escenario.

Gritan su amor a los 4 vientos

Junto con un video de los aplausos al final de la obra, Axel escribió:

“Gritar a los 4 vientos cuánto te amor y sentir todo tu apoyo mientas cumplo un sueño en un lugar tan especial”.

Axel agregó ahí mismo, en otra parte de la pantalla, el destinatario de sus palabras:

“Es que no hay palabras para tanto, TE AMO, Pablo Perroni”.

pablo perroni (1).jpg

Los mensajes cruzados en los perfiles de Axel y Pablo

Instagram

La historia fue compartida también por Pablo en su propia cuenta de Instagram.
Perroni se separó de Mariana Garza en 2019 y desde entonces habló abiertamente de su bisexualidad.

El trabajo histriónico de Axel

La obra “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor” se presenta en el Foro Lucerna, los jueves a las 20:30 horas durante febrero y abril.

Axel ha explicado que la obra le permitió conectar de tal manera con su personaje que ha resultado una metamorfosis increíble.

“Su vulnerabilidad, compasión y entrega, te permiten dimensionar las capas de un personaje que siempre pide más y más”.

Pablo Perroni
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
