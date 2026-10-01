Esposa de Memo Schutz encuentra maquillaje en su camisa y más “banderas rojas” que el público detectó en La Casa de los Famosos México

La última semana en La Casa de los Famosos ha sido complicada para Memo Schutz.

El comentarista deportivo comenzó el reality como uno de los favoritos por su estilo pacifista y renuente a crear rivalidades o siquiera discusiones cotidianas.

Con el paso de las semanas, sin embargo, llegó un momento en que provocó una cierta animadversión entre un sector de los televidentes, que se rehusaban a creer en su “personalidad perfecta”.

Alguien más ya se dio cuenta que Memo no soporta a su vieja? Jajajajajaj y segun era el esposo perfecto JAJAJAJAAJAJAJA#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMx — C M E (@FireFireFire03) September 30, 2026

La entrada esta semana de su esposa Verónica Fonseca ha levantado muchas dudas sobre el verdadero carácter de Memo Schutz.

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Te presentamos aquí los momentos más incómodos que han sucedido dentro de La Casa de los Famosos y que revelan que hay una historia detrás de este matrimonio de 20 años.

1.- El maquillaje sospechoso

Algo que ha quedado claro en estos días es que Memo se desentiende de las actividades cotidianas y le deja esa responsabilidad a su esposa: desde hacer la maleta hasta decidir qué ponerse.

Fue así que mientras acomodaba la ropa de su esposo, Verónica descubrió maquillaje en la parte del cuello de una de sus camisas.

Más allá del cliché que eso significa, Fonseca le pregunta a Memo qué pasó con esa camisa. El comentarista deportivo se queda congelado y apenas balbucea una respuestas para dar a entender que no sabe qué responder.

2.- La ropa que Memo no usó

Los habitantes ya se preparan para salir de la Casa. Así que Verónica Fonseca comenzó a revisar y acomodar la ropa que uso Memo durante su estancia en el reality y descubrió que hay varias prendas que nunca utilizó.

La anécdota tiene varios agravantes: a Schutz siempre se le vio con atuendos desparpajados, en chanclas y repitiendo camisas y pantalones.

Fonseca ahora viene a descubrir que ella le compró mucha ropa para que él la estrenara en la Casa... pero Memo la ignoró y ni siquiera la desempacó

El matrimonio de Guillermo Schutz me recuerda tanto a la película 45 YEARS. Véanla y prepárense para presenciar una verdadera brutalidad.



PD. La escena final es avasalladora.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico https://t.co/yd0AsovqHD pic.twitter.com/K9su5u0wIx — Emmanuel ZP (@EmZkPr) September 30, 2026

3.- Memo el bailarín.

Memo Schutz no baila. Ni en su casa ni en fiestas... o al menos eso creía Verónica Fonseca, quien cuenta que hasta antes de conocerlo, ella era muy bailarina pero que su esposo siempre la sienta en las fiestas.

Curiosamente, dentro del reality el comentarista deportivo se mostró muy bailador en las fiestas delos viernes.

Ayer se dejó ver como Memo es en la vida de su familia como lo es en LCDLF, un mueble. Se ve en la desesperación de su esposa la nula participación de él en nada, además de que ella hizo alusión a su adicción al celular. Pobre mujer. #Lacasadelosfamososmx #LaCasaDeLosFamososMx — Chanelchole (@chanelchole) September 30, 2026

4.- El excel de la discordia

Uno de los primeros reclamos de Memo a su esposa fue por dinero. Ella le empezó a platicar lo complicado que ha sido sostener la casa familiar mientras él estaba aislado en el reality show pero la respuesta del comentarista fue dura: le dijo que hubiera apuntado todo en el excel que tienen para controlar los gastos.

Memueble EXIGIÉNDOLE cuentas a su esposa.

Ella le explica que su hijo menor tiene una muela picada y que ha gastado pero ÉL QUIERE COMPROBANTES.



Así o más PATÁN, bueno, si embarazada no le creyó sobre su dolor, menos de los gastos de SUS HIJOS #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/FfGr1YAi8n — Xavi (@xavi_belmont) September 30, 2026

El público incluso se burló de la situación...