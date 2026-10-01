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Esposa de Memo Schutz encuentra maquillaje en su camisa y más “banderas rojas” que el público detectó en La Casa de los Famosos México

Verónica Fonseca regañó a Memo por varios errores y también le demostró que no usó ropa que ella le compró para que estrenará dentro del reality

Septiembre 30, 2026 • 
Alejandro Flores
memo schutz esposa.jpg

Memo Schutz y su esposa Verónica Fonseca

Instagram LCDF y X

La última semana en La Casa de los Famosos ha sido complicada para Memo Schutz.

El comentarista deportivo comenzó el reality como uno de los favoritos por su estilo pacifista y renuente a crear rivalidades o siquiera discusiones cotidianas.
Con el paso de las semanas, sin embargo, llegó un momento en que provocó una cierta animadversión entre un sector de los televidentes, que se rehusaban a creer en su “personalidad perfecta”.

La entrada esta semana de su esposa Verónica Fonseca ha levantado muchas dudas sobre el verdadero carácter de Memo Schutz.
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Te presentamos aquí los momentos más incómodos que han sucedido dentro de La Casa de los Famosos y que revelan que hay una historia detrás de este matrimonio de 20 años.

1.- El maquillaje sospechoso

Algo que ha quedado claro en estos días es que Memo se desentiende de las actividades cotidianas y le deja esa responsabilidad a su esposa: desde hacer la maleta hasta decidir qué ponerse.
Fue así que mientras acomodaba la ropa de su esposo, Verónica descubrió maquillaje en la parte del cuello de una de sus camisas.
Más allá del cliché que eso significa, Fonseca le pregunta a Memo qué pasó con esa camisa. El comentarista deportivo se queda congelado y apenas balbucea una respuestas para dar a entender que no sabe qué responder.

@alexfernandezguz

Vero puso a Memo en aprietos… 👀 ¿Ustedes también notaron esos momentos incómodos o estoy viendo de más? 🔥 #Memo #Vero #LCDLF

♬ Tension (Nationals) - CaliNova

2.- La ropa que Memo no usó

Los habitantes ya se preparan para salir de la Casa. Así que Verónica Fonseca comenzó a revisar y acomodar la ropa que uso Memo durante su estancia en el reality y descubrió que hay varias prendas que nunca utilizó.
La anécdota tiene varios agravantes: a Schutz siempre se le vio con atuendos desparpajados, en chanclas y repitiendo camisas y pantalones.

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Fonseca ahora viene a descubrir que ella le compró mucha ropa para que él la estrenara en la Casa... pero Memo la ignoró y ni siquiera la desempacó

3.- Memo el bailarín.

Memo Schutz no baila. Ni en su casa ni en fiestas... o al menos eso creía Verónica Fonseca, quien cuenta que hasta antes de conocerlo, ella era muy bailarina pero que su esposo siempre la sienta en las fiestas.
Curiosamente, dentro del reality el comentarista deportivo se mostró muy bailador en las fiestas delos viernes.

4.- El excel de la discordia

Uno de los primeros reclamos de Memo a su esposa fue por dinero. Ella le empezó a platicar lo complicado que ha sido sostener la casa familiar mientras él estaba aislado en el reality show pero la respuesta del comentarista fue dura: le dijo que hubiera apuntado todo en el excel que tienen para controlar los gastos.

El público incluso se burló de la situación...

@leonardoecheverriafit

#lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososmx

♬ sonido original - _ampa01

Memo Schutz La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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