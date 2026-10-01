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Nicola Porcella habla de Brianda, está abierto al amor, pero... ¿realmente está soltero?

El conductor peruano mantiene su corazón libre y aclara cuál es la relación que tiene con Brianda Deyanara, mientras tanto disfruta su etapa de crecimiento profesional y su faceta como papá.

Septiembre 30, 2026 • 
Edson Vázquez
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¿Romance entre Nicola Porcella y Brianda Deyanara?

José Luis Ramos

Mientras su agenda se llena de proyectos, grabaciones y nuevas oportunidades en televisión, en el terreno sentimental no hay prisas ni nombres por anunciar. El conductor peruano Nicola Porcella asegura que está soltero, enfocado en su trabajo, su familia y con la puerta abierta para enamorarse, pero por ahora prefiere que el amor llegue sin buscarlo.

“Voy a seguir así: solterito y sin compromiso”, dice a TVyNovelas durante las grabaciones de la nueva temporada de Me caigo de risa, donde fue invitado a participar en uno de los programas. La frase resume bien el momento personal que vive: sin pareja, disfrutando su libertad y concentrado en una carrera que, asegura, atraviesa una etapa de renovación. “Siempre estoy abierto al amor, al de los fines de semana, pero primero es mi trabajo y mi familia; eso es para mí lo primero. Si llega el amor, bienvenido sea”, comenta.

Y si hay un nombre que inevitablemente aparece cuando se habla de su vida sentimental es el de Brianda Deyanara. La influencer, quien actualmente forma parte de La casa de los famosos México, mantiene desde hace años una amistad con el peruano que ha sido interpretada de distintas maneras por el público.

Sin embargo, él pone las cartas sobre la mesa y evita alimentar una historia que, asegura, no existe. “Ella y yo quedamos como amigos. Somos amigos, le tengo mucho cariño, pero no. Cada uno en lo suyo”, afirma. La cercanía entre ambos ha dado material suficiente para las especulaciones, especialmente porque han compartido momentos juntos y porque su relación volvió a cobrar relevancia desde que Brianda ingresó al reality. Pero Nicola sostiene que el cariño que existe entre ellos no debe confundirse con un noviazgo.

De hecho, antes de que ella entrara a La casa, quiso hacerle saber que contaba con su apoyo. “Le mandé un mensaje antes de que entrara a La casa; sabe que yo la quiero mucho y que le deseo lo mejor del mundo, que le vaya muy, muy bien en esta casa. Y le está yendo muy bien, gracias a Dios”.

Mientras esa historia genera conversación, él prefiere mirar hacia adelante. Su presente profesional es muy distinto al de otros momentos de su trayectoria y siente que ha tenido la oportunidad de empezar de nuevo. “No sé por qué dicen que es un cambio de 180, pero el mío ha sido de 360. Dicen que regresas al mismo lugar; yo no regresé al mismo lugar, sino que hice toda esta vuelta para empezar de nuevo”.

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La frase refleja la manera en que observa su recorrido en México: no como un regreso al punto de partida, sino como una transformación que le ha permitido ocupar nuevos espacios. “Estoy agradecido con la gente, porque sin la gente yo no estaría en el lugar en el que estoy. Ahora soy conductor del programa Hoy, estoy en Miembros al aire, estoy muy agradecido por todas las oportunidades que me dan, invitado a grandes programas, una serie ahorita en ViX. Estoy muy contento por todo lo que está pasando”.

Esa gratitud viene acompañada de una responsabilidad que hoy reconoce con mayor claridad. Nicola asegura que las oportunidades profesionales también implican prepararse y aprender de quienes tienen mayor experiencia.

Nicola Porcella fue finalista en La casa de los famosos México

Nicola Porcella

(Instagram @nicolaporcella12)

“Uno tiene que ser muy responsable. Yo creo que, si en algún momento no lo fui en Perú, hoy en día agradezco todas las oportunidades que me dan y uno tiene que aceptarlas con los pies en la tierra”.

Su fórmula incluye observar, escuchar y trabajar. “Siempre pensar en aprender de los compañeros que tienen más años, en ser agradecido con las personas que te dan las oportunidades y en darle lo mejor al público. Prepararte, trabajar, estudiar para dar lo mejor de ti”.

Por eso, mientras los rumores sobre su vida sentimental continúan apareciendo, él ha decidido no permitir que ese ruido le quite atención a lo que está construyendo. Sabe que cualquier amistad puede convertirse en motivo de especulación, pero asegura que está acostumbrado a que la gente busque una segunda lectura en sus relaciones. “Estoy acostumbrado a lo bueno, lo malo, a que siempre van a querer buscarle cinco pies al gato, pero yo estoy feliz en mi trabajo, enfocado, sin hacerle daño a nadie. Creo que jamás lo he hecho y voy a seguir así”.

nicola porcella Brianda Deyanaya
Edson Vázquez
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