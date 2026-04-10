Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¡Otras que se pelean SU NOMBRE! Laura G y la colombiana de ‘La Casa de los Famosos 6’: “Lo tengo registrado”

La exconductora de ‘Venga la Alegría’ respondió a la confusión que se generó tras la aparición de la modelo con el mismo nombre.

Abril 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Laura-G.jpg

‘Guerra de Lauras G! Las famosas comparten el mismo nombre artístico.

Instagram

“Yo soy la dueña del nombre ‘Laura G’ lo tengo registrado”.

La expresentadora de ‘Venga la Alegría’, Laura G, tomó sus redes sociales para aclarar la confusión que se generó tras la aparición de una participante del mismo nombre en ‘La Casa de los Famosos 6’.

Y es que tras la polémica que ha protagonizado la modelo colombiana se le confundió con la regiomontana, por lo que publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar al respecto.

El nombre artístico de Laura G está registrado a su favor, según aseguró la exconductora de ‘Sabadazo’.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es la dueña del nombre “Gaby Ramírez” según los registros del IMPI?

Además, respondió preguntas de sus seguidores luego de que Laura González Díaz, conocida en el ambiente de los realities, contara detalles personales durante el programa de Telemundo. Particularmente, la famosa habló de su hermano en situación de calle, lo que generó confusión.

“Es muy triste ver que medios de comunicación desinformen al público que los sigue y es que ponen una foto mía que según yo dije dentro de un reality en Telemundo cuando no soy yo, a ver en Telemundo existe una Laura G y fue ella, qué más quisiera yo tener ese cuerpazo”, expresó Laura.

Destacó también que no hay ningún conflicto legal ni personal con la modelo colombiana, y que la confusión se debe sólo a la coincidencia de los nombres.

“No pienso demandar por el nombre, me da una súper flojera meterme en conflictos de abogados, yo soy la dueña del nombre ‘Laura G’ lo tengo registrado, pero no tengo problema con que ella lo use, yo tengo más de 25 años de carrera con el mismo nombre”, escribió Laura G en Instagram.

Finalmente, dijo que su trayectoria en los medios de comunicación mexicanos la respaldan con su nombre y que nunca ha tenido inconveniente de que existan otras figuras con el mismo apodo en el extranjero.

¿Quién en la Laura G colombiana?

Laura González Díaz es modelo, comunicadora social, influencer fitness y empresaria. Es originaria de Villavicencio.

Saltó a la fama en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en 2017 y desde entonces ha participado en proyectos competitivos como ‘Guerreros’, de 2018 y ‘La Casa de los Famosos 6’, en 2026.

NO TE VAYAS SIN LEER: Sigue la guerra entre Gaby Ramírez Vs. Gaby Ramírez de “Sale el sol": “Ha cometido muchas falsedades”

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

curvy-luto.jpg
Famosos
Curvy Zelma se desploma en “La Casa de los Famosos” Telemundo al enterarse de la muerte de su padre
Reveló que a su padre le amputaron la pierda que le quedaba. Descanse en paz.
Marzo 30, 2026
 · 
TVyNovelas
laura-zapata-divo-placetas.jpg
Famosos
Sin Oriana, La Casa sigue viol3nta y con insultos graves entre Laura Zapata y Eduardo Antonio
‘La Casa de los viol3ntos’ sigue haciendo honor a su nombre.
Marzo 27, 2026
 · 
TVyNovelas
oriana-zapata---.jpg
Famosos
EXPULSAN a Oriana de ‘La Casa de los violent0s’ y Laura Zapata eleva oración
Después de ser sancionados con tarjeta roja, el público votó en La Casa de los Famosos de Telemundo.
Marzo 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
divo de pacetas.jpg
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
El cubano tiene una historia en la televisión mexicana
Febrero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
divo de pacetas y kunno (1).jpg
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
El Divo de Pacetas y Kunno se enfrascaron en un intercambio de gritos
Febrero 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos.jpg
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Parece que los habitantes no son famosos, por lo menos no entre ellos porque no se conocen y ni siquiera saben sus nombres
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

Otra Laura G

Cabe aclarar que el nombre real de la mexicana es María Sonia Laura González Martínez y en Colombia existen la modelo Laura González Díaz y la ex Miss Colombia 2017, Laura González Ospina, también conocida como Laura Barjum.

Laura G nombre La casa de los famosos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
martha figueroa claudia lizaldi.jpeg
Famosos
Claudia Lizaldi piensa demandar a Martha Figueroa tras rumores de coqueteo con Juan Soler: “Vieja horrenda”
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-jorge-marichelo.jpg
Famosos
Marichelo reacciona a los ataques de Azalia contra ella y Jorge D’Alessio
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
chiquitibum.jpg
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanez-paty-cuevas-.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez: ¿Por qué la periodista Patricia Cuevas lo acusa de ROBO y quiere meterlo a la cárcel?
Desde hace dos años, el actor y la reportera protagonizan un pleito que pondría en riesgo la libertad de él, si la justicia le da la razón a ella.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
video nodal vals cazzu angela aguilar (1).jpg
Famosos
Nodal estrena canción pero la modelo del video roba la atención por inquietante aspecto; ¿a quién se parece?
“Un vals” se lanzó en Youtube este 9 de abril y los seguidores notaron de inmediato una peculiaridad en la apariencia de la modelo
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian figieroa imelda tunon.jpg
Famosos
Así era el amor entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón: recordamos fotos y mensajes que el cantante le enviaba
Este 9 de abril es el tercer aniversario de la muerte del cantante, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
El-Patron.jpg
Famosos
Destapan que ‘El Patrón’ buscaría LIBRAR LA PRISIÓN con millonario acuerdo extrajudicial
El deportista estaría buscando que su pareja detenga el proceso penal para que no pise la cárcel.
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez