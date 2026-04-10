¡Otras que se pelean SU NOMBRE! Laura G y la colombiana de ‘La Casa de los Famosos 6’: “Lo tengo registrado”

“Yo soy la dueña del nombre ‘Laura G’ lo tengo registrado”.

La expresentadora de ‘Venga la Alegría’, Laura G, tomó sus redes sociales para aclarar la confusión que se generó tras la aparición de una participante del mismo nombre en ‘La Casa de los Famosos 6’.

Y es que tras la polémica que ha protagonizado la modelo colombiana se le confundió con la regiomontana, por lo que publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar al respecto.

El nombre artístico de Laura G está registrado a su favor, según aseguró la exconductora de ‘Sabadazo’.

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Además, respondió preguntas de sus seguidores luego de que Laura González Díaz, conocida en el ambiente de los realities, contara detalles personales durante el programa de Telemundo. Particularmente, la famosa habló de su hermano en situación de calle, lo que generó confusión.

“Es muy triste ver que medios de comunicación desinformen al público que los sigue y es que ponen una foto mía que según yo dije dentro de un reality en Telemundo cuando no soy yo, a ver en Telemundo existe una Laura G y fue ella, qué más quisiera yo tener ese cuerpazo”, expresó Laura.

Destacó también que no hay ningún conflicto legal ni personal con la modelo colombiana, y que la confusión se debe sólo a la coincidencia de los nombres.

“No pienso demandar por el nombre, me da una súper flojera meterme en conflictos de abogados, yo soy la dueña del nombre ‘Laura G’ lo tengo registrado, pero no tengo problema con que ella lo use, yo tengo más de 25 años de carrera con el mismo nombre”, escribió Laura G en Instagram.

Finalmente, dijo que su trayectoria en los medios de comunicación mexicanos la respaldan con su nombre y que nunca ha tenido inconveniente de que existan otras figuras con el mismo apodo en el extranjero.

¿Quién en la Laura G colombiana?

Laura González Díaz es modelo, comunicadora social, influencer fitness y empresaria. Es originaria de Villavicencio.

Saltó a la fama en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, en 2017 y desde entonces ha participado en proyectos competitivos como ‘Guerreros’, de 2018 y ‘La Casa de los Famosos 6’, en 2026.

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Otra Laura G

Cabe aclarar que el nombre real de la mexicana es María Sonia Laura González Martínez y en Colombia existen la modelo Laura González Díaz y la ex Miss Colombia 2017, Laura González Ospina, también conocida como Laura Barjum.