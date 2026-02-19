Suscríbete
Famosos

¿Quién es la dueña del nombre “Gaby Ramírez” según los registros del IMPI?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual tiene un archivo que da cuenta de la pugna por el nombre entre la actriz y la conductor

Febrero 18, 2026 • 
Alejandro Flores
marcas gaby ramírez (1).jpg

Hay registros desde 2024

Instagram / IMPI

La actriz Gabriela Ramírez Hernández y la conductora Karla Gabriela Ramírez Romano están en una lucha legal por el nombre de marca “Gaby Ramírez”.

La demanda comenzó en el ámbito civil pero el conflicto ahora está por escalar a lo penal, sin que alguna de las partes quiera ceder.
Gabriela Ramírez Hernández tiene 47 años y lleva poco más de dos décadas de trayectoria en telenovelas, incluyendo actuaciones en “Mujer de madera” (2004) y “Hasta que el dinero nos separe” (2009).
Karla Gabriela Ramírez Romano tiene 35 años y ha hecho mayormente una carrera de conductor y modelo en programas como “Acabátelo”, “Venga la alegría” y “Sale el sol”.
Independientemente del juicio que está en curso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual tiene registros en sus archivos sobre la disputa con el nombre de marca.
NO TE PIERDAS: Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”
Es importante recordar, sin embargo, que el nombre también tiene registros en el Instituto de Derechos de Autor y que por tanto, pueden duplicarse las marcas, generando un conflicto como el que actualmente tienen las “Gabys Ramírez”.

Los archivos de la actriz Gaby Ramírez en e IMPI

Gaby Ramírez tiene cuatro archivos en el IMPI, según se puede consultar en su base de datos pública. Sin embargo, ninguno de ellos está concluida: todas aparecen con el estatus de “En trámite”.
El primer trámite data de septiembre de 2021, cuando solicitó el registro de la marca Gaby Ramírez en el rubro de “Entretenimiento, particularmente servicios de actuación e interpretación artística”.
NO TE PIERDAS: Wendy Guevara cuenta el escándalo por el que ya no le habla a Kimberly la Más Preciosa
Otro de sus trámites en proceso es para proteger su marca en prendas de vestir, calzado y sombrerería, en 2023. Ese mismo año solicitó el registro para gestión empresarial de artistas e intérpretes de artistas.
Finalmente, tiene una solicitud de registró para “agencias de modelos para artistas, doblajes, organización de espectáculos”.
Ninguno de estos archivos, empero, terminaron en registro.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

Los archivos de Karla Gabriela Ramírez en el IMPI

Karla Gabriela tiene 4 archivos en el IMPI, y a diferencia de la actriz, están todos con el estatus de “Registrada”.
La primera solicitud, de hecho, tiene como fecha 2014, es decir 7 años antes de la primera que hizo la actriz que ahora la demanda.

marcas gaby ramírez.jpg

El registro del IMPI de ambas marcas

Captura MARCia / IMPI

En el archivo digital MARCia, instrumento oficial del IMPI, también existe un recurso de “Oposición” en el que aparecen ambas Gaby Ramírez.
Este recurso fue interpuesto por Karla Gabriela Ramírez, quien solicitó al IMPI que negara a la actriz el registro de la marca Gaby Ramírez, puesto que ella ya lo tenía registrado.
En resumen, la marca “Gaby Ramírez” en el IMPI tiene un registro válido desde 2014 para Karla Gabriela Ramírez Romano. Gabriela Ramírez Herández ingresó varios trámites en 2021 para proteger su nombre artístico como “Gaby Ramírez”, pero al existir ya un registro previo, los archivos están “En trámite”.

Gaby Ramírez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Marysol-Sosa-José-José.jpg
Famosos
Marysol Sosa dice que no sabía que su papá era ALCOHÓLICO y sólo “me tocó verlo dos veces borracho”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman-Talina.jpg
Famosos
Shanik Berman revela que Talina Fernández SE ALEGRÓ por la muerte de su hijo Daniel y después murió Mariana
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ludwika-Paleta.jpg
Famosos
Ludwika Paleta habló por primera vez de su FAMILIA POLÍTICA, los Salinas: “Me gusta estar con gente justa”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Alejandra-Guzmán.jpg
Famosos
Enrique Guzmán atribuye SOBRIEDAD de Alejandra a Silvia Pinal: “Desde que murió su mamá se llenó de fuerza”
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mirada-de-mujer.jpg
Telenovelas
Margarita Gralia y Plutarco Haza, ‘LA PAREJA PROHIBIDA’ de ‘Mirada de Mujer’, vive reencuentro tras 29 años
‘Andrés’ y ‘Paulina’ desafiaron la edad y el que ella era la mejor amiga de su mamá.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Martinoli.jpg
Famosos
Carlos Guerrero ‘El Warrior’ revela que Christian Martinoli ABANDONÓ México tras enfrentar crisis de salud
La ausencia del comentarista deportivo encendió las alarmas y sus seguidores externaron su preocupación.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tamales-fentanilo.jpg
Viral
Siete niños intoxicados por comer tamales en Puebla y una niña DA POSITIVO a fentanilo
La menor está hospitalizada, mientras los otros afectados, de 2 a 11 años, fueron dados de alta.
Febrero 18, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
FOTO-tvyn-R.psd (3).png
Famosos
¿El primer Therian fue El Chavo del 8? Memes recuerdan personajes clásicos ante movimiento viral
En redes sociales hay conversación sobre la Identidad Therian.
Febrero 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero