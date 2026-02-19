¿Quién es la dueña del nombre “Gaby Ramírez” según los registros del IMPI?

La actriz Gabriela Ramírez Hernández y la conductora Karla Gabriela Ramírez Romano están en una lucha legal por el nombre de marca “Gaby Ramírez”.

La demanda comenzó en el ámbito civil pero el conflicto ahora está por escalar a lo penal, sin que alguna de las partes quiera ceder.

Gabriela Ramírez Hernández tiene 47 años y lleva poco más de dos décadas de trayectoria en telenovelas, incluyendo actuaciones en “Mujer de madera” (2004) y “Hasta que el dinero nos separe” (2009).

Karla Gabriela Ramírez Romano tiene 35 años y ha hecho mayormente una carrera de conductor y modelo en programas como “Acabátelo”, “Venga la alegría” y “Sale el sol”.

Independientemente del juicio que está en curso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual tiene registros en sus archivos sobre la disputa con el nombre de marca.

Es importante recordar, sin embargo, que el nombre también tiene registros en el Instituto de Derechos de Autor y que por tanto, pueden duplicarse las marcas, generando un conflicto como el que actualmente tienen las “Gabys Ramírez”.

Los archivos de la actriz Gaby Ramírez en e IMPI

Gaby Ramírez tiene cuatro archivos en el IMPI, según se puede consultar en su base de datos pública. Sin embargo, ninguno de ellos está concluida: todas aparecen con el estatus de “En trámite”.

El primer trámite data de septiembre de 2021, cuando solicitó el registro de la marca Gaby Ramírez en el rubro de “Entretenimiento, particularmente servicios de actuación e interpretación artística”.

Otro de sus trámites en proceso es para proteger su marca en prendas de vestir, calzado y sombrerería, en 2023. Ese mismo año solicitó el registro para gestión empresarial de artistas e intérpretes de artistas.

Finalmente, tiene una solicitud de registró para “agencias de modelos para artistas, doblajes, organización de espectáculos”.

Ninguno de estos archivos, empero, terminaron en registro.

Los archivos de Karla Gabriela Ramírez en el IMPI

Karla Gabriela tiene 4 archivos en el IMPI, y a diferencia de la actriz, están todos con el estatus de “Registrada”.

La primera solicitud, de hecho, tiene como fecha 2014, es decir 7 años antes de la primera que hizo la actriz que ahora la demanda.

El registro del IMPI de ambas marcas Captura MARCia / IMPI

En el archivo digital MARCia, instrumento oficial del IMPI, también existe un recurso de “Oposición” en el que aparecen ambas Gaby Ramírez.

Este recurso fue interpuesto por Karla Gabriela Ramírez, quien solicitó al IMPI que negara a la actriz el registro de la marca Gaby Ramírez, puesto que ella ya lo tenía registrado.

En resumen, la marca “Gaby Ramírez” en el IMPI tiene un registro válido desde 2014 para Karla Gabriela Ramírez Romano. Gabriela Ramírez Herández ingresó varios trámites en 2021 para proteger su nombre artístico como “Gaby Ramírez”, pero al existir ya un registro previo, los archivos están “En trámite”.