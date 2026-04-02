Participante de ‘La Casa de los Famosos’ destapa que su hermano vive en las calles y consume DR0GAS

“Le hemos hecho de todo”.

Una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ contó a sus compañeros una compleja situación que atraviesa su hermano de 39 años. Se trata de la modelo y conductora Laura G, quien reveló que su familiar vive en situación de calle por una terrible dependencia a las drogas.

Laura G relató que no han dejado solo a su hermano y que a lo largo de su consumo ha implementado diversas estrategias con el objetivo de apartarlo de las sustancias. Entre las cosas que han hecho, la modelo y su familia lo aislaron en una finca por casi un año, sin embargo, recayó.

La presentadora describió un ciclo de recaídas y frustración, principalmente por la magnitud del padecimiento.

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“Le hemos hecho de todo, incluso yo lo tuve encerrado en una finca casi un año y después de ahí fue que tras otros cinco años, terminó con la pareja que tenía en ese momento y me recayó, y ha sido imposible sacarlo. Tiene 39 años… consume drogas desde los 11 años”, expuso.

El hermano de Laura G tuvo un tiempo de sobriedad que duró cinco años, momento en el que mantuvo una relación sentimental y estabilidad personal, sin embargo, el vínculo terminó llevando al hombre a una profunda depresión.

La concursante del reality también compartió que debido al consumo prolongado de diferentes drogas, su hermano ya enfrenta otros problemas de salud, dentro de los que destacan los físicos: ya no tiene dientes.

El hombre de 39 años está en la necesidad de utilizar una prótesis dental, sin embargo, debido a su frágil situación se desconocen más detalles de su forma de vida actual.

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Las fuertes revelaciones de Laura G surgieron después de que se diera conocer que Curvy Zelma perdió a su padre.