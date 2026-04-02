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Participante de ‘La Casa de los Famosos’ destapa que su hermano vive en las calles y consume DR0GAS

El hermano de la famosa poco a poco enfrenta otros problemas de salud y ella revela que no ha podido ayudarlo.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Laura G narró la difícil situación que vive con su hermano.

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“Le hemos hecho de todo”.

Una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ contó a sus compañeros una compleja situación que atraviesa su hermano de 39 años. Se trata de la modelo y conductora Laura G, quien reveló que su familiar vive en situación de calle por una terrible dependencia a las drogas.

Laura G relató que no han dejado solo a su hermano y que a lo largo de su consumo ha implementado diversas estrategias con el objetivo de apartarlo de las sustancias. Entre las cosas que han hecho, la modelo y su familia lo aislaron en una finca por casi un año, sin embargo, recayó.

La presentadora describió un ciclo de recaídas y frustración, principalmente por la magnitud del padecimiento.

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“Le hemos hecho de todo, incluso yo lo tuve encerrado en una finca casi un año y después de ahí fue que tras otros cinco años, terminó con la pareja que tenía en ese momento y me recayó, y ha sido imposible sacarlo. Tiene 39 años… consume drogas desde los 11 años”, expuso.

El hermano de Laura G tuvo un tiempo de sobriedad que duró cinco años, momento en el que mantuvo una relación sentimental y estabilidad personal, sin embargo, el vínculo terminó llevando al hombre a una profunda depresión.

@ms.yate

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La concursante del reality también compartió que debido al consumo prolongado de diferentes drogas, su hermano ya enfrenta otros problemas de salud, dentro de los que destacan los físicos: ya no tiene dientes.

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Las fuertes revelaciones de Laura G surgieron después de que se diera conocer que Curvy Zelma perdió a su padre.

La casa de los famosos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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