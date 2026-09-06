Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Estefanía Villarreal enciende alarmas por presunta crisis de salud mental: “Mami, tu pequeña ya no puede más”

Un mensaje en redes sociales alertó a los fans.

Septiembre 06, 2026 • 
TVyNovelas
estefania-villarreal--salud-mental-.jpg

Estefanía Villarreal

Getty Images

Un mensaje sincero publicado en las redes sociales de Estefanía Villarreal encendió las alarmas de sus seguidores y público que la recuerda desde épocas de “Rebelde”, donde brilló con su personaje de ‘Celina Ferrer’.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiera que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana... Pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

El mensaje generó preocupación entre sus seguidores, pues la actriz no reveló más motivos ni detalles de la situación que la llevó a sentirse de esta forma.

Además, este domingo 6 de septiembre, ya no se ve la historia en Instagram, y no ha publicado alguna foto.

estefaniavillarreal-saludmental--.jpg

Estefanía Villarreal enciende alarmas.

Hace unos meses, Estefanía Villarreal nos hablaba de su transformación hacia el amor propio

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 11 de marzo de 1987, la intérprete descubrió en la actuación una vocación temprana. Primero apareció como extra en Carita de ángel en el año 2000, pero fue en 2004 cuando su vida cambió para siempre: Rebelde le abrió las puertas del éxito televisivo. Su personaje, Celina, se ganó el cariño del público por su ternura y por representar a una adolescente distinta a los cánones de belleza que imperaban en la pantalla chica.

Sin embargo, lo que en apariencia era una celebración de diversidad, en la práctica la llevó a vivir momentos de dolor y cuestionamientos. Ella misma lo confesó años después: las tallas de ropa, las comparaciones y el bullying marcaron su adolescencia.

“Creo que me tocaron otros tiempos, al final fue complejo, pero no me puedo quejar, porque dentro de todo me fue muy bien en su momento, todo es aprendizaje y sin duda, los tiempos cambian, por eso hay que tomar al toro por los cuernos, agarrarlo y no dejarse afectar. En mi caso, también hubo muchísimo trabajo terapéutico, yo soy hija de terapeutas y nunca me solté, ellos no me dan terapia porque es antiético, pero al final la estructura de cuidar tu cabeza está muy marcada desde casa, entonces por medio de la educación de mis papás pude tratarme y me trato todo los días”.

estefania-villarreal-.jpg

Estefanía Villarreal

Estefanía Villarreal salud mental
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
diosacanales---.jpg
Famosos
Diosa Canales: “Sé que soy imponente... Puedo generar envidia y emociones negativas en mujeres”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
ernesto-dalessio-mentidrags.jpg
Famosos
Ernesto en ‘MentiDrags’ es igualito a Lupita D’Alessio: “Me parezco muchísimo a mi mamá”
Septiembre 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
cynthiaklitbo---.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo ruega que NO VOTEN por ella: “Ya me quiero ir de La Casa; soy estrella de telenovelas”
Septiembre 05, 2026
 · 
MrPepe Rivero
brianda-deyanara--.jpg
Famosos
Brianda Deyanara sueña con ser estrella de las telenovelas en Televisa tras La Casa de los Famosos Mx
Septiembre 05, 2026
 · 
Nayib Canaán
lagranjavip-2026.jpg
Famosos
El corral ya huele a escándalo... ¿Dónde se verá el 24/7 de La Granja VIP y quiénes son los participantes?
Las personalidades más escandalosas de la pantalla se preparan para convivir bajo el mismo techo, en una temporada que promete lodo, alianzas, traiciones y mucha polémica
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
patricia-cuevas-eduardo-yanez--.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez celebra que ganó juicio por supuesto robo a periodista Patricia Cuevas: “Se la pelaron”
La reportera lo acusaba de robarle el celular luego de un zafarrancho donde el actor se enojó cuando le preguntaron si se había convertido al cristianismo.
Septiembre 05, 2026
 · 
TVyNovelas
frases la casa de los famosos.jpg
Famosos
Exhiben a los habitantes de La Casa de los Famosos hablando mal unos de otros pero ni así lo toman en serio
El Borrego Nava, Diego de Erice y Pablo Chagra explotaron contra los habitantes: “Solo Mariana, Gema y Karima se lo toman en serio”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
reto de salvacion.jpg
Famosos
Memo Schutz renuncia a la Salvación a cambio de presupuesto y deja campo libre a Masad y Karina; ¿quién ganó?
Memo fue duramente criticado por Diego de Erice: “es como entrar a la cancha y no querer meter goles”
Septiembre 04, 2026
 · 
Alejandro Flores