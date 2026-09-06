Estefanía Villarreal enciende alarmas por presunta crisis de salud mental: “Mami, tu pequeña ya no puede más”

Un mensaje sincero publicado en las redes sociales de Estefanía Villarreal encendió las alarmas de sus seguidores y público que la recuerda desde épocas de “Rebelde”, donde brilló con su personaje de ‘Celina Ferrer’.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiera que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena humana... Pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

El mensaje generó preocupación entre sus seguidores, pues la actriz no reveló más motivos ni detalles de la situación que la llevó a sentirse de esta forma.

Además, este domingo 6 de septiembre, ya no se ve la historia en Instagram, y no ha publicado alguna foto.

Estefanía Villarreal enciende alarmas.

Hace unos meses, Estefanía Villarreal nos hablaba de su transformación hacia el amor propio

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 11 de marzo de 1987, la intérprete descubrió en la actuación una vocación temprana. Primero apareció como extra en Carita de ángel en el año 2000, pero fue en 2004 cuando su vida cambió para siempre: Rebelde le abrió las puertas del éxito televisivo. Su personaje, Celina, se ganó el cariño del público por su ternura y por representar a una adolescente distinta a los cánones de belleza que imperaban en la pantalla chica.

Sin embargo, lo que en apariencia era una celebración de diversidad, en la práctica la llevó a vivir momentos de dolor y cuestionamientos. Ella misma lo confesó años después: las tallas de ropa, las comparaciones y el bullying marcaron su adolescencia.

“Creo que me tocaron otros tiempos, al final fue complejo, pero no me puedo quejar, porque dentro de todo me fue muy bien en su momento, todo es aprendizaje y sin duda, los tiempos cambian, por eso hay que tomar al toro por los cuernos, agarrarlo y no dejarse afectar. En mi caso, también hubo muchísimo trabajo terapéutico, yo soy hija de terapeutas y nunca me solté, ellos no me dan terapia porque es antiético, pero al final la estructura de cuidar tu cabeza está muy marcada desde casa, entonces por medio de la educación de mis papás pude tratarme y me trato todo los días”.