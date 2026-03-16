Todo sobre las peleas de Ring Royale: Adame vs. Trejo; Porcella vs. De Nigris

Este domingo 15 de marzo finalmente llegó el día. Ring Royale se llevó a cabo en Monterrey luego de semanas de expectativa por sus peleas entre famosos como Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Organizada por Poncho De Nigris, el evento contó con la conducción de Montserrat Oliver, y la presencia musical estelar de Luis R. Conriquez.

Elaine Haro cantó el Himno Nacional Mexicano y no tuvo ningún error en su interpretación.

Elaine Haro YouTube/RingRoyale

En la primera pelea de la noche, entre Ronny vs. Yoiker, el ganador fue Ronny, luego de tres rounds sin careta.

La segunda pelea fue entre La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine. Sí usaron careta.