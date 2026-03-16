Todo sobre las peleas de Ring Royale: Adame vs. Trejo; Porcella vs. De Nigris

Este domingo 15 de marzo finalmente llegó el día. Ring Royale se llevó a cabo en Monterrey luego de semanas de expectativa por sus peleas entre famosos como Alfredo Adame y Carlos Trejo.
Organizada por Poncho De Nigris, el evento contó con la conducción de Montserrat Oliver, y la presencia musical estelar de Luis R. Conriquez.
Elaine Haro cantó el Himno Nacional Mexicano y no tuvo ningún error en su interpretación.
En la primera pelea de la noche, entre Ronny vs. Yoiker, el ganador fue Ronny, luego de tres rounds sin careta.
La segunda pelea fue entre La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine. Sí usaron careta.