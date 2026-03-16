Suscríbete
Famosos

Todo sobre las peleas de Ring Royale: Adame vs. Trejo; Porcella vs. De Nigris

Poncho De Nigris organizó el evento donde Carlos Trejo prometió mandar al hospital a Alfredo Adame.

Marzo 15, 2026 • 
TVyNovelas
peleas-ring-royale--.jpg

Ring Royale 2026

Instagram

Este domingo 15 de marzo finalmente llegó el día. Ring Royale se llevó a cabo en Monterrey luego de semanas de expectativa por sus peleas entre famosos como Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Organizada por Poncho De Nigris, el evento contó con la conducción de Montserrat Oliver, y la presencia musical estelar de Luis R. Conriquez.

Elaine Haro cantó el Himno Nacional Mexicano y no tuvo ningún error en su interpretación.

Elaine-Haro-himno.jpg

Elaine Haro

YouTube/RingRoyale

En la primera pelea de la noche, entre Ronny vs. Yoiker, el ganador fue Ronny, luego de tres rounds sin careta.

La segunda pelea fue entre La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine. Sí usaron careta.

Poncho de Nigris alfredo adame Carlos Trejo
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
apostarias or mi peleas.jpg
Famosos
Parejas que entraron como amigos pero salieron sin querer verse nunca más en "¿Apostarías por mí?”
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho de nigris marcela mistral.jpg
Famosos
El día que Poncho de Nigris humilló a Marcela Mistral por darle la razón a Karely Ruiz en televisión
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente cartas.jpg
Famosos
Mhoni Vidente saca la carta del diablo para los óscares: predice atentado durante la ceremonia
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura zapata laura bozzo.jpg
Famosos
Laura Bozzo no quiere que la comparen con Laura Zapata: Yo sí sé divertirme
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
ring royale (3).jpg
Famosos
El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron
Hasta Poncho De Nigris terminó zarandeado, mallugado y en el suelo al tratar de separar a algunos de los contendientes que mañana boxean en la Arena Monterrey
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Federica.jpg
Famosos
Federica Quijano saca a la luz su noviazgo con Vanessa Rodríguez, dice que lo ocultaba por pánico
La cantante ya había declarado que es bisexual pero ahora da un paso más al hablar públicamente de su relación con la cirujana plástica
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir (3).jpg
Famosos
¿Cuál es la crisis emocional que provocó la caída de José Ángel Bichir y cuál es su tratamiento médico?
La familia del actor describió los síntomas que padeció el actor momentos antes de la tragedia. Se trata de un padecimiento que provoca confusión en el paciente
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mairbeluardiaimeldatuñon.jpg
Famosos
Así fue la discusión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón un día antes de pelear por la custodia de Julián
Abogados de Imelda revelaron una conversación con la que demostrarían que Maribel sí sabía el paradero de su nieto José Julián
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores