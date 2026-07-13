Ixtapa en buena compañía: Andy Zuno y Paulina Capetillo descubren los rincones que no puedes dejar de visitar

Sol, mar y paisajes que invitan a desconectarse, así fue la escapada de Andy Zuno y Paulina Capetillo, quienes recorrieron algunos de los sitios más emblemáticos de Ixtapa-Zihuatanejo, confirmando que este destino del Pacífico mexicano es mucho más que playas de postal: es historia, cultura y escenarios perfectos para crear recuerdos inolvidables.

La aventura comenzó entre las espectaculares playas de Ixtapa, donde el azul del océano se funde con extensas franjas de arena dorada. Desde los rincones ideales para relajarse bajo el sol hasta las opciones para practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un atardecer frente al mar, el destino ofrece experiencias para todos los gustos.

Uno de los puntos favoritos del recorrido fue el tradicional Paseo del Pescador, en Zihuatanejo. Con su ambiente relajado, restaurantes frente al mar, artesanías locales y vistas privilegiadas de la bahía, este malecón conserva la esencia del antiguo pueblo pesquero que enamora a viajeros nacionales e internacionales. Caminar por este lugar es dejarse envolver por el ritmo pausado del Pacífico mientras las embarcaciones llegan y parten durante el día.

La ruta continuó en uno de los sitios más emblemáticos y fotografiados del destino: El Partenón, una imponente construcción que durante años permaneció envuelta en historias y misterio. Hoy, este espacio se ha convertido en un atractivo turístico que combina arquitectura monumental, historia y algunas de las mejores vistas panorámicas de la costa guerrerense, convirtiéndose en una parada obligada para quienes buscan conocer otra cara de Ixtapa-Zihuatanejo.

Entre paisajes espectaculares, gastronomía local y escenarios llenos de encanto, Andy Zuno y Paulina Capetillo demostraron que recorrer este destino es una experiencia que combina descanso, aventura y descubrimiento. Cada rincón ofrece una nueva postal y una razón más para regresar.

Si estás planeando tu próxima escapada, Ixtapa-Zihuatanejo reúne todo lo necesario para unas vacaciones memorables: playas paradisíacas, espacios con historia y un ambiente que invita a desconectarse del ritmo cotidiano para conectar con la belleza del Pacífico mexicano.