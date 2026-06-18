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Oriana menosprecia “La Casa de los Famosos” en la que participó: “Están 20 años atrasados”

La influencer dice que es la “peor experiencia” que ha vivido dentro de algún reality show

Junio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
oriana.jpg

Oriana

Instagram

Oriana llama a sí misma “la protagonista” de La Casa de los Famosos Telemundo.

Aunque fue eliminada antes de la mitad del reality show, asegura que ella fue la que más y mejor contenido ofreció, además de reiterar su rivalidad con Laura Zapata.
Oriana fue, efectivamente, una de las concursantes más polémicas de la sexta edición de La Casa de los Famosos Telemundo, caracterizada por la violencia verbal y física, lo cual obligó a La Jefa a introducir nuevas medidas disciplinarias y de sanciones. Oriana fue una de las más perjudicadas con este nueva reglamentación y finalmente fue eliminada por los votos del público.
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La razones de Oriana para criticar a La Casa de los Famosos

Por todo esto es que la experta en realities asegura que esa ha sido su “peor experiencia” e hizo especial énfasis en su confrontación con Zapata.

"¡Qué mujer tan tonta! Lo voy a explicar: Mi vida, la protagonista de la Casa te había elegido... o bueno, voy a decir que ella me eligió porque desde el primer día me dijo zorra”.

De acuerdo con la narrativa de Oriana, ella fue una incomprendida dentro de La Casa de los Famosos ya que el resto de los participantes la criticaron por haberse enfrentado tan duramente con la actriz, que es una “señora mayor”.

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Ella asegura, sin embargo, que dentro del reality todas sus actitudes fueron válidas.

“Lo que pasa es que allí no quieren entender: están como 20 años atrasados. Me decían que era una señora mayor... no, no, no: la señora me dijo esto y yo le respondo”, dijo en el podcast React.

En un lapso de unos cuantos minutos, Oriana le dijo a Zapata que era una actriz “desconocida” y “ridícula” por sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos.

La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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