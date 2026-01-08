¿Paco Stanley y Benito Castro se traicionaron? Hay una historia oculta detrás de su separación

Hace exactamente 27 años, Benito Castro y Paco Stanley se habían dejado de hablar.

En enero de 1999, Benito triunfaba como “el Papiringo” en el programa “La Güereja y algo más” mientras que Stanley comenzaba una nueva época de su carrera al dejar Televisa para irse con TV Azteca.

Junto con Paco se fue Mario Bezares pero no Benito Castro, lo que dio pie a versiones de que hubo una traición entre ambos.

Incluso Stanley habló abiertamente de las diferencias surgidas luego de seis años de haber trabajado juntos en Televisa.

¿Qué pasó realmente entre Benito y Paco, cuya amistad se remontaba mucho más allá de su colaboración en los programas de televisión?

La verdad, por lo menos según Benito Castro, quedó plasmada en las páginas de TVyNovelas de enero de aquel 1999, año en el que, por cierto, Paco murió seis meses después.

¿Por qué se distanciaron Paco Stanley y Benito Castro?

Benito Castro dejó claro, en una entrevista publicada en el número de la primera semana de enero de 1999 de TVyNovelas, que su relación con Stanley estaba fracturada.

El conductor, cómico y cantante contó que a pesar de que habían trabajado muchos años juntos, se sentía menospreciado... o al menos desaprovechado.

"(Paco Stanley) no me dio la importancia que ahora tengo en “La Güereja”), no pudo, no quiso o lo que haya sido. Pero él armó la pareja con Mario Bezares. Entonces no veo de dónde pueda él decir que yo lo traicioné”.

La salida de Paco de Televisa fue una trascendental en la historia reciente de la televisión mexicana. Y efectivamente, el conductor decidió llevarse con él a Mario y no a Benito, quien disfrutaba de estar en el programa de más raiting de toda la televisión mexicana con “La Güereja”.

“Si (Paco) me hubiera llamado, no hubiera aceptado porque esta oportunidad que me da la vida nuevamente no la voy a desaprovechar. Ahora él va a servir a otra empresa con la misma lealtad que sirvió a Televisa, nadie puede criticarlo ni nadie puede tacharlo de traidor simplemente porque le dieron trabajo en otro lado”.

El distanciamiento entre los amigos comenzó por la disputa de las fechas para dos giras diferentes en el Teatro Ferrocarrilero, en el cual Paco Stanley protagonizaba cada año la versión cómica del Tenorio cómico.

“Parece ser que la molestia surge del teatro Ferrocarrilero que en realidad él no lo iba a tomar y lo tomamos nosotros. Entonces yo creo que de ahí se desprenden algunas declaraciones, pero yo espero en algún momento poderlo aclarar en persona como siempre he aclarado todo porque jamás he traicionado”.

En enero de 99, los personajes aparecieron en la portada de TVyNovelas TVyNovelas

La macabra coincidencia entre Benito Castro y Paco Stanley

Benito Castro aseguró a TVyNovelas que incluso habló con su amigo Paco meses antes, cuando arrancó el proyecto de “La Güereja”. Fue la misma etapa en la que el programa de Stanley en Televisa se canceló y por lo cual durante varios meses hubo una negociación para su posible regreso. Eso finalmente no ocurrió, por lo que Paco decidió irse a TV Azteca.

Benito consideraba importante hablarlo con él no solamente por la amistad que tenían, sino porque el personaje del Papiringo había nacido de un sketch en “Pácatelas”. Asegura que durante esos meses en los que Stanley estuvo fuera del aire, él se mantuvo en comunicación con él.

“Cuando nació el proyecto de “La Güereja y algo más”, al primero que le dije fue a él para pedirle que en el supuesto que interfiriera este proyecto en el programa de “Pácatelas”, pues que yo estaba de acuerdo en renunciar a él. Se lo dije para que no se enterara por terceras personas y él me dijo que me esperaba. Total que terminó el programa antes de que saliera “La güereja” al aire y no hubo necesidad de renunciar. Pero jamás he manejado cosas por debajo del agua”.

Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de ese 1999, curiosamente, dos semanas después de que terminó el programa de “La Güereja”, luego de dos años de éxito.