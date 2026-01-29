Nodal y Ángela Aguilar no quieren tener hijos; y Pepe Aguilar sabe por qué

“Ellos no quieren tener hijos por el momento”, asegura Pepe Aguilar.

Se refiere a su yerno Cristian Nodal y a su hija Ángela Aguilar, quienes están en planes de casarse por la iglesia este año.

De acuerdo con las declaraciones que ellos mismos han hecho, esa boda está pensada para abril o mayo, muy probablemente en el rancho familiar de los Aguilar en Zacatecas, el cual tiene u alto valor sentimental para ellos.

Nodal, hay que recordarlo, ya es papá pues tiene a Inti, de 2 años. Cazzu, madre de la niña, mantiene con el cantante una pugna legal, ya que se acusan mutuamente de no cumplir con sus obligaciones parentales.

La s razones de Nodal y Ángela

En otras ocasiones, Cristian había dicho que quería tener otros tres hijos ya que e´l siempre ha soñado con tener 4 en total.

Sin embargo, Pepe Aguilar ahora afirma que eso no está en los planes de la pareja.

“No lo creo (que vaya a ser abuelo); creo que ellos no quieren”, dijo en una entrevista para el programa de Univisión, “Despierta América”.

La razón, según lo revelado por el cantante, por la cual no quieren ser papás tiene que ver con el desarrollo de sus carreras artísticas.

“Están muy chavitos, tienen 27 (Nodal) y 22 (Ángela) años... que Dios los ayude”.

Lo cierto por ahora es que el cantante más bien se resigna a lo que su yerno y su hija decidan.