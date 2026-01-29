Suscríbete
¿Cristiano Ronaldo viene a jugar contra México? Mhoni Vidente tiene una mala noticia para la selección

La tarotista predice el resultado del partido México contra Portugal

Enero 28, 2026 
Alejandro Flores
mhoni vidente (5).jpg

Mhoni Vidente predice el futuro del futbolista

Youtube e Instagram

La Federación Mexicana de Futbol todavía no puede confirmar que Cristiano Ronaldo vendrá a jugar con su selección de Portugal para jugar contra México.

El jugador, que ha ganado cinco veces el Balón de Oro y cuatro veces del Botín de Oro, está en la etapa final de su carrera y el Mundial de 2026 será, casi seguramente, el último que juegue.
Por eso se ha generado una gran expectativa entre los aficionados mexicanos ante la posibilidad de verlo jugar en el partido México - Portugal que se realizará el 28 de marzo como parte de la reinauguración del Estadio Azteca. Cristiano, sin embargo, ha pedido ciertas condiciones antes de confirmar su llegada a México.
Pero Mhoni Vidente ya sabe la respuesta a esta pregunta:

“Todo mundo No se preocupen, Ronaldo sí va a venir a México”. dice al ver las cartas del tarot.

¿Cuál será el marcador del partido México - Portugal?

La tatorista sin embargo, tiene malas noticias para el futuro de la selección mexicana.

“México va a perder... pero está bien, que pierda México, que Cristiano gane, que se sienta a gusto en México:"

La tarotista también ha lanzado predicciones sobre el papel de México en el Mundial y las noticias tampoco son buenas porque otra vez se quedará sin avanzar a los cuartos de final.
Además de su triunfo contra México, Mhoni Vidente predice un futuro prometedor en la vida privada del futbolista.

“Se ve que serán una pareja muy estable, finalmente se van a casar, habrá boda”.

Mhoni Vidente predice Cristiano Ronaldo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
