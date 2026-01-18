"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar

"¿Apostarías por mí?” pone a prueba el amor entre las 12 parejas participantes pero también su capacidad para superar retos físicos y extremos.
De hecho, el primero de los retos es un circuito de obstáculos con pruebas de destreza y fuerza. A eso se suma el hecho de que las 24 personas convivirán en la misma casa con cámaras observando todo el tiempo lo que hacen y no hacen, por lo que no habrá espacio ni tiempo para la intimidad.
Este nuevo reality show de TelevisaUnivision se grabará en Brasil y se estrena este domingo 18 de enero. Cada semana, las parejas tendrán que apostar cierta cantidad de dinero en dólares con una mecánica que pone a prueba la confianza que tienen en su “alma gemela”.
Es decir, que uno de ellos será sometido a una prueba y el otro apostará mucho o poco o nada a que gana esa prueba.
Con el paso de las semanas, si ganan y si no son eliminados por el público, pueden llegar a ganar 5.2 millones de pesos (300 mil dólares), el máximo acumulado de las apuestas.
Las 12 parejas participantes son:
- Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
Te recomendamos leer: Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa
- Raúl “El Pelón” y Laura Molinar
TAMBIÉN PUEDES LEER: Cruzó la frontera, trabajó en un pozo petrolero y ahora estará con su esposa en nuevo reality de Televisa
- Adrián Di Monte y Nuja Amar
TE PUEDE INTERESAR: Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”
- Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
QUÉDATE A LEER: El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa
- Franco Tradardi y Breh Badassifier
TE RECOMENDAMOS LEER: Dos concursantes de “El Conquistador” se dan de besos en la boca tras ganar una competencia
- René Strickler y Rubí Cardozo
- Jim Velásquez y Alina Lozano
TE PUEDE INTERESAR: La actriz de La reina del sur que contó que estaba embarazada a sus 55 años hizo un llamativo descargo: VIDEO
- Gigi Ojeda y David Leal
- Tibi Camacho y José Medina
- Lorenzo Méndez y Claudia Galván
- Laysha y el Malito
- Mario y Brenda Bezares
TE RECOMENDAMOS LEER: Mario y Brenda Bezares prometen escenas pasionales en el reality "¿Apostarías por mí?”