Famosos

"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar

El nuevo reality show de TelevisaUnivision comienza este 18 de enero

Enero 17, 2026

"¿Apostarías por mí?” pone a prueba el amor entre las 12 parejas participantes pero también su capacidad para superar retos físicos y extremos.

De hecho, el primero de los retos es un circuito de obstáculos con pruebas de destreza y fuerza. A eso se suma el hecho de que las 24 personas convivirán en la misma casa con cámaras observando todo el tiempo lo que hacen y no hacen, por lo que no habrá espacio ni tiempo para la intimidad.
Este nuevo reality show de TelevisaUnivision se grabará en Brasil y se estrena este domingo 18 de enero. Cada semana, las parejas tendrán que apostar cierta cantidad de dinero en dólares con una mecánica que pone a prueba la confianza que tienen en su “alma gemela”.
Es decir, que uno de ellos será sometido a una prueba y el otro apostará mucho o poco o nada a que gana esa prueba.
Con el paso de las semanas, si ganan y si no son eliminados por el público, pueden llegar a ganar 5.2 millones de pesos (300 mil dólares), el máximo acumulado de las apuestas.

Las 12 parejas participantes son:

  • Salvador Zerboni y Marcela Ruiz
salvadorzerbonimarcela ruiz.png

Zerboni y Ruiz

Instagram

  • Raúl “El Pelón” y Laura Molinar
raul pelon.jpg

Raúl el Pelón y Laura Molinar

TeelvisaUnivision

  • Adrián Di Monte y Nuja Amar
adrian di monte nuja amar4.png

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Instagram

  • Beta Mejía y Alejandra Jaramillo
alejandra jaramillo beta mejia.png

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía

TelevisaUnivision

  • Franco Tradardi y Breh Badassifier
breh franco.png

Breh y Franco

TelevisaUnivision

  • René Strickler y Rubí Cardozo
renestrciklerrubi.png

René Strickler y Rubí

TelevisaUnivision

  • Jim Velásquez y Alina Lozano
alinajimvelazquez.png

Alina y Jim Velázquez

TelevisaUnivision

  • Gigi Ojeda y David Leal
gigiojedadavid leal.png

Gigi Ojeda y David Leal

TelevisaUnivision

  • Tibi Camacho y José Medina
tibi camacho.jpg

José Medina y Tibi Camacho

TelevisaUnivision

  • Lorenzo Méndez y Claudia Galván
lorenzoclaudia.png

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

TelevisaUivision

  • Laysha y el Malito
layshamalito.png

Laysha y el Malito

Televisa

  • Mario y Brenda Bezares
Mario y Brenda Bezares.png

Mario y Brenda Bezares

Televisa

¿Apostarías por mí?
