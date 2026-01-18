"¿Apostrarías por mí?": lista completa de las 12 parejas y cuántos millones van a ganar

"¿Apostarías por mí?” pone a prueba el amor entre las 12 parejas participantes pero también su capacidad para superar retos físicos y extremos.

De hecho, el primero de los retos es un circuito de obstáculos con pruebas de destreza y fuerza. A eso se suma el hecho de que las 24 personas convivirán en la misma casa con cámaras observando todo el tiempo lo que hacen y no hacen, por lo que no habrá espacio ni tiempo para la intimidad.

Este nuevo reality show de TelevisaUnivision se grabará en Brasil y se estrena este domingo 18 de enero. Cada semana, las parejas tendrán que apostar cierta cantidad de dinero en dólares con una mecánica que pone a prueba la confianza que tienen en su “alma gemela”.

Es decir, que uno de ellos será sometido a una prueba y el otro apostará mucho o poco o nada a que gana esa prueba.

Con el paso de las semanas, si ganan y si no son eliminados por el público, pueden llegar a ganar 5.2 millones de pesos (300 mil dólares), el máximo acumulado de las apuestas.

Las 12 parejas participantes son:

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Zerboni y Ruiz Instagram

Te recomendamos leer: Villano de las telenovelas se quiebra de miedo y ternura antes de entrar al nuevo reality de Televisa



Raúl “El Pelón” y Laura Molinar

Raúl el Pelón y Laura Molinar TeelvisaUnivision

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cruzó la frontera, trabajó en un pozo petrolero y ahora estará con su esposa en nuevo reality de Televisa

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Adrián Di Monte y Nuja Amar Instagram

TE PUEDE INTERESAR: Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo y Beta Mejía TelevisaUnivision

QUÉDATE A LEER: El trágico pasado de Ale Jaramillo, la tercera confirmada del nuevo reality show de Televisa

Franco Tradardi y Breh Badassifier

Breh y Franco TelevisaUnivision

TE RECOMENDAMOS LEER: Dos concursantes de “El Conquistador” se dan de besos en la boca tras ganar una competencia

René Strickler y Rubí Cardozo

René Strickler y Rubí TelevisaUnivision

Jim Velásquez y Alina Lozano

Alina y Jim Velázquez TelevisaUnivision

TE PUEDE INTERESAR: La actriz de La reina del sur que contó que estaba embarazada a sus 55 años hizo un llamativo descargo: VIDEO

Gigi Ojeda y David Leal

Gigi Ojeda y David Leal TelevisaUnivision

Tibi Camacho y José Medina

José Medina y Tibi Camacho TelevisaUnivision

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Lorenzo Méndez y Claudia Galván TelevisaUivision

Laysha y el Malito

Laysha y el Malito Televisa

Mario y Brenda Bezares

Mario y Brenda Bezares Televisa

TE RECOMENDAMOS LEER: Mario y Brenda Bezares prometen escenas pasionales en el reality "¿Apostarías por mí?”