Poncho de Nigris tenía todo listo para pelea a GOLPES entre ‘Turbulence’ y ‘Burrita Burrona’ “y una se rajó”

Las influencers “del momento”, que terminaron peleadas, iban a formar parte del ‘Ring Royal’.

Enero 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
‘Turbulence’ y ‘Burrita Burrona’ iban a formar parte de ‘Ring Royal’.

“Ya estaba, iba a ser bien viral esa pelea, pero se rajó”.

La pelea de box que tanto ha dado de qué hablar y sigue en el ojo del huracán, organizada por Poncho de Nigris, se aproxima. Será el próximo 15 de marzo cuando contrincantes como Aldo de Nigris y Nicola Porcella se suban al cuadrilátero.

Varios nombres se barajaron desde el anuncio de ’Ring Royal’, incluso otros inesperados como la recién batalla confirmada entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, mismos que han tenido grandes diferencias por años y ahora se verán cara a cara para boxear.

En tanto, Poncho de Nigris tuvo un encuentro con la prensa y frente a las cámaras y micrófonos reveló que ‘Turbulence’ y ‘Burrita Burrona’ estaban contempladas para una pelea de box, sin embargo una de las dos termino por declinar la oferta.

De Nigris, acompañado de ‘Momo’ Guzmán, quien daba vida a la mascotigrad, confesó los planes, pese a que el comediante no quiso decir mucho al respecto y pidió discreción al exconcursante de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Se iba a rifar un tiro con ‘Turbulence’ y se rajó. Ya se iban a subir al ring y se rajó, ya se iban a dar un tiro. Ya estaba, iba a ser bien viral esa pelea, pero se rajó ‘Turbulence’”, expresó el influencer regio.

Guzmán, entre risas, le pidió a poncho que no dijera más al respecto, sin embargo, ante la insistencia de los medios de comunicación, la ex ‘Burrita Burrona’ mencionó que él sí había aceptado pelear y que la decisión de no participar había sido de su excompañera.

Todo indica que la pelea entre ‘Turbulence’ y ‘Burrita Burrona’ iba a formar parte de ‘Ring Royal’, el espectáculo que se presentará en la Arena Monterey y que enfrentará a famosos como ‘Abelito’, ‘El Patrón’ y Karely Ruíz, entre otros.

¿Quienes pelearán en ‘Ring Royal’?

Estos son los enfrentamientos confirmados:

  • Karely Ruíz vs. Marcela Mistral
  • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella
  • ‘Abelito’ vs. ‘Bull Terrie’
  • Alberto ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada
  • ‘La Kyliezz’ y Georgina vs. ‘Alexis Mvgler’ y ‘Velvetine’

  • RC vs. ‘Guetto Living’

    Y en una batalla de freestryle ‘Azuky’ vs. ‘Aczino’

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
