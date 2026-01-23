Suscríbete
¿Por qué Salvador Zerboni tuvo el privilegio de nominar a una pareja en "¿Apostarías por mí?”?

El actor y su pareja Marcela Ruiz se encargaron de desempatar la nominación de este 22 de enero

Enero 22, 2026 • 
Alejandro Flores
zerboni y marcela ruiz.jpg

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz son hasta ahora los líderes en dinero acumulado

Instagram

Laysha y el Malito quedaron empatados con Gigi y David luego del voto del resto de las parejas en la tercera nominación de "¿Apostarías por mí?”.

Como parte de la dinámica del reality show, cada semana hay tres nominados, los cuales son elegidos en tres días diferentes y con base en los retos del día.
La nominación de este jueves fue por menciones directas, cara a cara.
Fue en ese proceso que las dos parejas salieron con el mismo número de votos, lo que provocó que se tuviera que recurrir a un desempate.
Fueron Salvador Zerboni y Marcela Ruiz los que tuvieron que decidir quién de cuál de las dos parejas quedaría nominada ya que hasta ahora son los líderes en la pizarra del dinero acumulado. En la primera fase del proceso, Zerboni y Marcela habían nombrado a Laysha y el Malito.
En el desempate, Zerboni tomó la palabra:

“En la vida puedes equivocarte pero no rajarte. Lo que se dice se sostiene y por eso nominamos a Laysha y el Malito”.

Las tres parejas nominadas

La pareja nominada estuvo visiblemente afectada por la nominación y ambos lloraron en distintos momentos: el Malito justo cuando Zerboni los mencionó, Laysha momentos después, cuando fue consolada por otras parejas.

De modo que las parejas en riesgo de eliminación hasta ahora son:

  • Laysha y el Malito
  • Adrián di Monti y Nuja Amar
  • Alina Lozano y Jim Velazquez
La semana cierra, sin embargo, mañana viernes con la posibilidad de que alguna de estas parejas gane la salvación.

salvador zerboni ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
