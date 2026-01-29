Salvador Zerboni revela que su hermano murió trágicamente y por primera ver llora por él

Salvador Zerboni se ha presentado, en los realities en los que ha participado desde 2025, como “el villano con buen corazón”.

Así fue en Top Chef VIP, en donde lloró desconsolado cuando recibió la vista de sus padres para uno de los retos finales.

Y al entrar en "¿Apostarías por mí?”, el reality show en el que actualmente participa junto con su pareja Marcela Ruiz, aseguró que el público vería su lado más tierno, en contraste con la imagen que se tiene de él en las telenovelas, donde siempre interpreta personajes rudos que hacen sufrir a las mujeres.

Su primer momento de ternura fue el domingo pasado, cuando participó en una dinámica para renovar votos, en la cual dio un discurso conmovedor y terminó abrazado de Marcela.

¿Por qué lloró Salvador Zerboni?

Ahora se sumó otro momento emocional con un ingrediente dramático. "¿Quién iba a decir que iban a ver a estas bestias llorando?”, dijo Zerboni mientras contaba la historia de su hermano muerto.

El actor, hasta ahora, no había revelado esta tragedia y de hecho se sabe muy poco de esa parte de su vida familiar.

La confesión comenzó cuando Zerboni se sentó junto a Beta y José Medina para platicar lo que vivieron durante uno de los retos semanales, el cual les exigió su máximo esfuerzo físico.

“La vida es dura pero hay que sobrevivir... ay hermanito, donde este en el cielo te quiero, te extraño”, dijo Zerboni.

Durante 6 minutos, el actor sollozó repetidamente al recordar la reciente muerte de su hermano.

“Trato de distraerme pero como que todavía no lo asimilo”.

Contó que hasta ahora no había llorado porque no había encontrado el momento.

“Con mi mamá me moría de ganas de desahogarme pero no podía porque si yo me derrumbaba era peor para ella... y con Marcela tampoco porque con ella de distraía y pensaba otra cosa mejor”.

El hermano se llamaba Alejandro Zerboni, y poco se sabía públicamente de su existencia. Ahora el actor reveló algunos rasgos de su personalidad.

“Ahorita me ha de estar viendo y dice: “Ya cab... yo estoy bien. Porque él era muy jovial, le encantaba contar chistes y divertirse”.

Curiosamente, igual que él, José Medina también perdió a un hermano hace tres meses.