Despiden con triste mensaje a integrante de ‘Tranzas’; MUERE tras terrible accidente en su casa

La agrupación ecuatoriana con éxito internacional, ‘Tranzas’, se vistió de luto tras anunciar que uno de sus integrantes murió. Se trata de Jorge Ponce, mejor conocido como ‘Yoyó’ Ponce, quien tenía 55 años.

El talentoso músico partió de este mundo dejando un vacío irremplazable en la formación original de la banda que fundó junto a figuras como Troi Alvarado y Douglas Bastidas.

El propio Douglas dio a conocer el deceso de su compañero a través de un mensaje que se hizo viral, donde se refirió a ‘Yoyó’ como “hermano de mil batallas”.

“Siempre has estado y estarás en mis recuerdos felices”, expresó el líder de la agrupación.

Ponce falleció en su natal Guayaquil y sus restos fueron velados en el Cementerio Metropolitano, donde amigos y colegas se reunieron para darle el último aplauso a quien, desde la batería, ayudó a construir el mito de una de las bandas más internacionales de Ecuador.

¿De qué murió Jorge Ponce?

Pese a que la noticia del deceso de ‘Yoyó’ tomó a muchos por sorpresa, medios locales recogen que la causa de su muerte fue una caída terrible y accidental en su hogar.

Fuentes cercanas a la banda aseguran que se encontraba bajo monitoreo médico debido a un estado de salud delicado en sus últimos días. Desafortunadamente, el percance en su casa fue fatal y devastador, apagando la vida del músico.

La comunidad artística se volcó en mensajes de apoyo y contención para su familia, recordando que ‘Yoyó’ siempre mantuvo una sonrisa y energía vibrante, incluso después de haber dejado la banda en 1992 para emprender su camino como solista.

En 1987, junto a Douglas Bastidas, Troi Alvarado, David Rodríguez y el propio Jorge formaron la alineación original de ‘Tranzas’. Juntos enfrentaron rechazos de discográficas hasta que lanzaron ‘Plástica’, tema que los puso en el primer sitio de las más escuchadas de la radio y les permitió abrir el histórico concierto de ‘Mecano’ en Guayaquil.

Cabe recordar que la canción ‘Debes buscarte un nuevo amor’ fue un himno para toda una generación.

Descanse en paz.