Suscríbete
Famosos

Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”

La pareja asegura que el reality será la prueba definitiva de su amor y, si ganan, tendrán un colchoncito de dinero que les servirá para crecer la familia.

Enero 06, 2026 • 
Grisel Vaca
adriandimonte-hijos-.jpg

Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás

Instagram

Adrián Di Monte y Nuja Amar, recién casados, han enfrentado juntos una lluvia de críticas y polémicas. Sin embargo, nada los ha separado y aseguran que en el reality show ¿Apostarías por mí?, cuyo estreno es el próximo 18 de enero por las estrellas, la gente podrá darse cuenta de la realidad.

Frente a los desafíos, Nuja reflexiona sobre la fortaleza de su vínculo: “¿Qué más se va a fracturar después del volcán que hemos vivido en dos años? Yo creo que nada. Al contrario, esto nos ha fortalecido.

“También hay que entender que no por el hecho de que Adrián sea una figura pública es un robot, todos tenemos vida y en las parejas también existen desacuerdos”.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Por su parte, Adrián señaló que el programa es una ventana para mostrar la autenticidad de su día a día: “Nos han visto en lives, pero siempre está la duda de cómo será la relación en un 24/7; y como me pasó en La casa de los famosos México, la gente va a poder ver realmente cómo es la dinámica de pareja y, encima, cómo es la convivencia con 11 parejas más”, explicó el también actor.

El cubano ha dejado sepultado el pasado con su anterior pareja, la actriz Sandra Itzel, enfatizando que se muestra enfocado en su presente: “Se han dicho muchas cosas, pero cada experiencia es totalmente diferente, cada momento de la vida y cada persona tiene una energía diferente en cada etapa”.

“Yo estoy enfocado en ésta, con mi esposa; la gente ya se dio cuenta quién es Adrián en un 24/7 y con eso me quedo. Tengo el cariño del público, se demostró en La casa de los famosos, y yo estoy muy agradecido”, afirmó.

Nuja coincide con Adrián en que, de ganar este reality, el premio sería de gran colchón para la llegada de su primer hijo, que ya buscan con devoción: “Tenemos muchos planes para el 2026, pero, principalmente, crecer la familia. Yo creo que ya es el momento de hacerlo porque, si queremos tener algo en conjunto y se está dando ahorita esto, pues vamos a echarle para adelante, porque después del reality vienen los hijos”.

“La verdad es que todo suma. Algo que siempre le digo a Adrián es que, si salen nuevas oportunidades, hay que tomarlas, nadie está peleado con el dinero, a nadie le cae mal algo extra por ahí y si es en pareja, ¡mejor!”, dijo Nuja.

La pareja asegura que las cosas difíciles que han pasado, lejos de debilitarlos los ha fortalecido. Para Nuja, ha sido un proceso enriquecedor: “Ha sido muy bonito porque Adrián y yo nos encontramos en una etapa de nuestras vidas bastante complicada y, precisamente, una de las cosas que más me encanta de nuestra relación es ser testigo del desarrollo que ha tenido mi pareja, porque del día uno a ahorita nuestra relación ha madurado mucho.

“Además, ver la evolución de un gran ser humano y tener la fortuna de que sea a mi lado, eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que me ha tocado vivir”.

Cabe destacar que la historia de amor de Adrián Di Monte y Nuja Amar comenzó por una coincidencia: ambos buscaban pareja para sus mascotas, lo que los llevó a conocerse

a través de la hermana de Nuja. Su conexión fue instantánea, se enamoraron y, a pesar de los rumores y la polémica por el divorcio anterior de Adrián, construyeron su relación basándose en la confianza.

adrian-di-monte-pareja.jpg

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Instagram

Adrián Di Monte No te pierdas
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Carlos-Guerrero-Warrior.jpg
Famosos
Conductor de ‘Survivor México’, ‘El Warrior’, preocupa tras ser hospitalizado y sometido a cirugía
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Roberto-Palazuelos.jpg
Famosos
Roberto Palazuelos suplicó que no le quitaran a su hijo en medio de su divorcio
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Telenovelas-2026.jpg
Telenovelas
Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Odalys-Pato-Borghetti.jpg
Famosos
Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron en ÍNTIMA Y SECRETA BODA en Cancún tras 15 años de amor
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-Lost-daño-cerebral.jpg
Hollywood
Actriz de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’ tiene DAÑO CEREBRAL tras desmayarse y golpearse la cabeza
La famosa caminaba por la playa cuando cayó de frente contra una roca y se golpeó la cabeza con fuerza.
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fernanda-Moreno-bebé.jpg
Viral
Muere bebé recién nacido de exintegrante de Exatlón; DEVASTADA lo despide: “Te amo más allá de la vida”
En plena Navidad, la influencer confirmó el deceso de su bebé de apenas dos meses de vida.
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
acapulco-hogar-del-sol-el-escenario-perfecto-para-una-escapada-inolvidable.jpeg
Especiales
Acapulco, hogar del sol, el escenario perfecto para una escapada inolvidable
Enero 05, 2026
 · 
TVyNovelas
Montserrat-Ontiveros.jpg
Famosos
Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ regresa a México tras 17 años… ¡y busca trabajo!
Tras casi dos décadas viviendo en Europa, la conductora dice estar lista para sorprender a su público.
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez