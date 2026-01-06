Adrián Di Monte y Nuja Amar confirman que quieren ser papás después de "¿Apostarías por mí?”

Adrián Di Monte y Nuja Amar, recién casados, han enfrentado juntos una lluvia de críticas y polémicas. Sin embargo, nada los ha separado y aseguran que en el reality show ¿Apostarías por mí?, cuyo estreno es el próximo 18 de enero por las estrellas, la gente podrá darse cuenta de la realidad.

Frente a los desafíos, Nuja reflexiona sobre la fortaleza de su vínculo: “¿Qué más se va a fracturar después del volcán que hemos vivido en dos años? Yo creo que nada. Al contrario, esto nos ha fortalecido.

“También hay que entender que no por el hecho de que Adrián sea una figura pública es un robot, todos tenemos vida y en las parejas también existen desacuerdos”.

Por su parte, Adrián señaló que el programa es una ventana para mostrar la autenticidad de su día a día: “Nos han visto en lives, pero siempre está la duda de cómo será la relación en un 24/7; y como me pasó en La casa de los famosos México, la gente va a poder ver realmente cómo es la dinámica de pareja y, encima, cómo es la convivencia con 11 parejas más”, explicó el también actor.

El cubano ha dejado sepultado el pasado con su anterior pareja, la actriz Sandra Itzel, enfatizando que se muestra enfocado en su presente: “Se han dicho muchas cosas, pero cada experiencia es totalmente diferente, cada momento de la vida y cada persona tiene una energía diferente en cada etapa”.

“Yo estoy enfocado en ésta, con mi esposa; la gente ya se dio cuenta quién es Adrián en un 24/7 y con eso me quedo. Tengo el cariño del público, se demostró en La casa de los famosos, y yo estoy muy agradecido”, afirmó.

Nuja coincide con Adrián en que, de ganar este reality, el premio sería de gran colchón para la llegada de su primer hijo, que ya buscan con devoción: “Tenemos muchos planes para el 2026, pero, principalmente, crecer la familia. Yo creo que ya es el momento de hacerlo porque, si queremos tener algo en conjunto y se está dando ahorita esto, pues vamos a echarle para adelante, porque después del reality vienen los hijos”.

“La verdad es que todo suma. Algo que siempre le digo a Adrián es que, si salen nuevas oportunidades, hay que tomarlas, nadie está peleado con el dinero, a nadie le cae mal algo extra por ahí y si es en pareja, ¡mejor!”, dijo Nuja.

La pareja asegura que las cosas difíciles que han pasado, lejos de debilitarlos los ha fortalecido. Para Nuja, ha sido un proceso enriquecedor: “Ha sido muy bonito porque Adrián y yo nos encontramos en una etapa de nuestras vidas bastante complicada y, precisamente, una de las cosas que más me encanta de nuestra relación es ser testigo del desarrollo que ha tenido mi pareja, porque del día uno a ahorita nuestra relación ha madurado mucho.

“Además, ver la evolución de un gran ser humano y tener la fortuna de que sea a mi lado, eso ha sido una de las cosas más enriquecedoras que me ha tocado vivir”.

Cabe destacar que la historia de amor de Adrián Di Monte y Nuja Amar comenzó por una coincidencia: ambos buscaban pareja para sus mascotas, lo que los llevó a conocerse

a través de la hermana de Nuja. Su conexión fue instantánea, se enamoraron y, a pesar de los rumores y la polémica por el divorcio anterior de Adrián, construyeron su relación basándose en la confianza.