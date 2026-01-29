Luis Carlos Origel habla de su noviazgo con Andrea Legarreta

Con frases cortas pero seguro de lo que siente, Luis Carlos Origel habló de su noviazgo con Andrea Legarreta.

Luis Carlos, después de su aparición en el programa “Hoy”, en el que Andrea es la conductora principal, se refirió no solamente a su noviazgo, también a la relación que ha construido con la familia de Legarreta,

La pareja hizo público su romance hace dos semanas, mediante una de sus participaciones en “Hoy”, donde sus compañeros conductores incluso bromearon con ellos.

Sin embargo, detrás de ese noviazgo hay una amistad que comenzó por lo menos hace un año y de la cual hay huelas en sus perfiles de Instagram, donde ocasionalmente se respondían mensajes.

Cuando se hizo pública su relación, uno de los primeros en felicitarlos fue Juan José Origel, tío de Luis Carlos. Esto no fue una casualidad, sino consecuencia de la estrecha conexión entre ambos.

“Con mi tío tengo una relación muy cercana, nos apoyamos mucho, nos queremos mucho y siempre estamos cerca”, dijo Luis Carlos este miércoles.

Un amor que lo hace feliz

Sobre su amor con Andrea Legarreta, Origel repitió constantemente la frase “muy contento”.

Ambos publicaron la semana pasada sus primeras fotos juntos, paseando por la Ciudad de México. También en las páginas de TVyNovelas se publicaron algunas imágenes de sus primeros paseos nocturnos en los que se dejaron ver públicamente.

La feliz pareja oficializó su noviazgo a comienzos de 2026 Kadri

“Estamos muy contentos. Andrea es una persona que quiero muchísimo y admiro muchísimo y estamos muy contentos”, repitió Luis Carlos.

También reveló que en estas semanas su relación con la familia de Andrea se ha hecho cada vez más estrecha, incluyendo a su ex, el cantante Erik Rubín, y sus hija Mía y Nina.

Al responder qué es lo que más admira de Andrea, Luis Carlos fue igual de breve pero emotivo.