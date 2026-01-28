Suscríbete
Juan Pablo Medina sin trabajo y sin novia; tras PERDER una pierna no le dan trabajo en telenovelas

Además de que expuso que tiene pocas oportunidades en la televisión, reveló que terminó con Paulina Dávila tras años juntos.

Enero 28, 2026 
Ericka Rodríguez
Juan-Pablo-Medina.jpg

Juan Pablo Medina atraviesa por una crisis laboral y personal.

“Yo no he recibido ninguna invitación a hacer una telenovela”.

El actor Juan Pablo Medina dice estar abierto para volver a actuar en los melodramas, sin embargo, no ha recibido ofertas laborales en la televisión, lo que lo lleva a concluir que es porque perdió su pierna.

Ante el trago amargo por su condición laboral, también se suma el hecho de que terminó su relación de varios años con Paulina Dávila, quien recientemente actuó en ‘Chespirito: sin querer queriendo’ como Graciela Fernández, la primera esposa del protagonista de la serie.

La vida de Juan Pablo dio un giro radical en 2021, cuando una trombosis arterial puso en peligro su integridad y lo llevó a atravesar por momentos sumamente complicados como la perdida de su pierna.

Por muchos años, Medina se ha desarrollado como actor de cine y telenovelas, siendo ‘Cuando seas mía’ el primer proyecto en el que incursionó.

Ahora, por medio de una charla con el programa ‘Hoy’, reveló que no le han llegado ofertas laborales. “La verdad es que yo no estoy cerrado a nada, pero yo no he recibido ninguna invitación a hacer una telenovela”, expresó el actor.

En otra reciente entrevista, Juan Pablo expresó que ha tenido la fortuna de que los proyectos en donde ha trabajado “han estado abiertos a modificar lo que se tenga que modificar de los personajes, para que “su personaje sea más real y que no se enfoque en la prótesis, que se enfoque en la vida del personaje”.

Confirma el truene con Paulina Dávila

El protagonista de ‘Guadalupe-Reyes’ también habló sobre su ruptura con su pareja tras años juntos.

“Ahorita estoy tranquilo, contento, disfrutando ya para retomar trabajo y sí, tiempo para mí”, contestó el actor tras ser cuestionado sobre si está abierto al amor.

Cabe recordar que Paulina y Juan Pablo ya se habían separado en 2023 y la razón del truene fue porque “mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto, ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, dijo en un encuentro con la periodista Adela Micha.

Juan Pablo Medina paulina davila
Ericka Rodríguez
