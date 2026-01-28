Suscríbete
¿Verónica Castro se cayó o no de la elefanta en Big Brother? Yolanda Andrade revela lo que sabe

La actriz siempre ha asegurado: “la elefanta se volvió loca y yo salí volando por los aires”

Enero 28, 2026 • 
Alejandro Flores
Yolanda Andrade mantiene una polémica con Verónica Castro

Yolanda Andrade dice, un poco en broma, que esperará a que Verónica Castro se recupere de sus dolencias para volver a las polémicas en su contra.

“Que se cure y luego nos volvemos a agarrar del chongo”, dice la conductora, quien actualmente libra su propia batalla contra una enfermedad: la esclerosis.
Andrade tuvo un comienzo de año complicado por una crisis de salud que tuvo en el hospital en diciembre pasado y que la mantuvo alejada de su programa de televisión durante todo enero.
Apenas esta semana volvió para grabar dos programas de “Montse y Joe” y el tema de Verónica Castro volvió a ser tema de conversación.
En una entrevista con varios medios y difundida por Imagen TV, Yolanda se refirió a la salud de la diva de las telenovelas mexicanas.

“No sabía que estaba enferma”, dijo Andradre, cuya mayor pugna con La Vero es por asegurar que tuvieron una larga relación amorosa.

Verónica Castro, que actualmente lidia con dolores terribles en espalda y piernas y que ella misma ha revelado que “hay días en que no me dejan ni levantarme de la cama”, explicó la semana pasada que estos problemas en su sistema óseo se derivan del día en que tuvo el accidente con la elefanta durante la final de Big Brother hace 20 años.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“El productor estaba necio que quería que me subiera a la elefanta. Pero cuando salimos al set, la elefanta se volvió loca... y yo también, y sale destapada la elefanta y salgo destapado yo por los aires... se rompió todo”.

¿Qué dice Yolanda Andrade de la “caída” de Verónica Castro?

Aunque la frase de Verónica Castro se ha interpretado como que sufrió una caída, Yolanda Andrade tiene otra versión de los hechos. Cuando se le menciona que la actriz padece de estos dolores por la caída, ella ataja:

“Eso es muy feo pero ella nunca se cayó, nunca se cayó del elefante... espero que esté bien”.

En medio de la polémica, el periodista Gustavo Adolfo Infante respaldó la versión de Yolanda.

“Iba la señora Verónica Castro y el elefante se asusta y se va para un lado y Verónica no se cayó, eh”

Yolanda Andrade, además, aseguró que sigue en contacto con la actriz a pesar de sus diferencias, y con el humor que suele utillizar en sus respuestas, comentó:
“Seguimos hablando... y después nos vamos a hablar por la ouija”

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
