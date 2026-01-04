Suscríbete
Famosos

René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares

La pareja demostrará su amor sin límites.

Enero 04, 2026 • 
Grisel Vaca
rene-strickler--.jpg

René Strickler y Rubí Cardozo estarán en "¿Apostarías por mí?” tras superar retos familiares

Superaron diferencias de edad y retos familiares. Ahora, fortalecidos, buscan ganar ¿Apostarías por mí? En exclusiva nos comparten su historia

René Strickler y Rubí Cardozo forman una pareja que demuestra que el amor triunfa sobre la diferencia de edad, juntos llevan 15 años de matrimonio. Él es argentino, naturalizado mexicano, y tiene 63 años; y ella es venezolana, también naturalizada mexicana, y tiene 44.

René y Rubí se conocieron en una fiesta, cuando él la sorprendió con su primera frase: “¿Te quieres casar conmigo?”. Ella le respondió entre risas: “Probablemente, si me ayudas con el divorcio”. Así iniciaron su romance, superado choques culturales y los retos de criar adolescentes, pero aseguran que cada desafío los ha hecho más fuertes.

Hoy se consideran una familia sólida y agradecida, decididos a ganar el reality ¿Apostarías por mí?. En entrevista exclusiva con TVyNovelas hablan de los retos en su relación y de la nueva faceta que está viviendo el actor como abuelo, entre otras cosas.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Qué los motivó a entrar a ¿Apostarías por mí??
René: Tomar la decisión no fue fácil, pero nos gusta competir, jugar... y cuando me dijeron que este proyecto era en pareja, eso me impulsó, me dio valor porque tengo una mujer que toda la vida ha estado conmigo, levantándome en las malas, apoyándome, echándome porras, cuidándome...

Rubí: Es una nueva faceta donde van a conocer de verdad a este galanazo, cómo se comporta, sin actuaciones. Así que vamos por todo, ¡a ganar!

¿Qué tan arriesgado consideran que es exponer su vida y su relación en un reality 24/7?
René: Yo creo que, como todos los matrimonios, hemos tenido altas y bajas, pero llevamos 15 años de matrimonio, conquistándonos día a día, somos amigos, buenos compañeros, y cómplices.

¿Cómo han logrado sortear la diferencia de edad en su relación?
René: Yo siento que Rubí es un alma vieja, cuando la conocí y vi sus gustos, había muchas cosas que me gustaban a mí y a ella también. Yo podía poner una canción de Camilo Sesto o de Raphael, por ejemplo, y Rubí se sabía todas las letras.

Rubí: Yo creo que llegas a un punto donde te mimetizas tanto con tu pareja que, si realmente tienen una buena comunicación, no hay problema con la edad.

Sabemos que te llevas de maravilla con los hijos de René, ¿cómo lo lograste?
“La verdad es que yo nunca contemplé la posibilidad de que nos lleváramos mal. Yo los amé a todos en automático: a su mamá, a sus hermanas, a sus tíos... No sé cómo explicarlo, todo fluyó de una forma increíble”.

“De hecho, la intención en el programa es dar un ejemplo a esas familias que todavía no alcanzan a superar determinadas creencias, parte de una educación ya obsoleta. Necesitamos ser más abiertos para que nuestros hijos sean felices, eso es lo más importante, porque ya sufrimos bastante con las realidades que, a veces, nos tocan vivir”.

Rubí: Y yo voy a confesar que, oficialmente, ya soy la tercera abuela de Alonso y estoy feliz. No saben la alegría cuando lo vemos, lo disfrutamos mucho.

René Strickler
 ¿Apostarías por mí? No te pierdas
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya prepara su bioserie y el libreto va a la mitad: “¡Imagínate lo que dirá!”
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mara-Escalante-Ariel-Miramontes.jpg
Famosos
Otra pelea por el personaje: Así inició el distanciamiento entre Mara Escalante y Ariel por ‘Albertano’
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Gemelas-Ivonne-Ivette.jpg
Famosos
La verdadera razón por la que desaparecieron las gemelas Ivonne e Ivette... ¡una terminó en el psiquiátrico!
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alejandra-Guzmán-Frida-Sofía.jpg
Famosos
Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo para el 2026; ¿pide reencuentro con su hija Frida Sofía?
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Natalia-Tellez.jpg
Famosos
Natalia Téllez y el ritual de Año Nuevo que le cumplió todo lo que quiso; ¡hasta una casa!
La conductora vio materializados todos sus deseos, incluyendo su casa.
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
alerta sismica
Viral
Sismo despertó a México el 2 de enero 2026, ¿de qué magnitud fue?
Por el momento no se reportan daños graves.
Enero 02, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hija-Tommy-Lee-Jones.jpg
Hollywood
Tragedia de Año Nuevo: Hallan sin vida a la hija de Tommy Lee Jones en hotel de lujo
Victoria Kafka Jones tenía 34 años y era la segunda hija del actor.
Enero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paola-Rojas-Verónica-Toussaint.jpg
Famosos
Paola Rojas dice que Verónica Toussaint le dio trabajo en Imagen Televisión EL DÍA DE SU MUERTE
La comunicadora tuvo una amistad muy entrañable con la también conductora y su deceso marcó su futuro.
Enero 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez