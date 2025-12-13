Suscríbete
Famosos

¿Cazzu se casa o se embaraza? Mhoni Vidente resuelve la duda

La tarotista predijo el futuro de la rapera y también el de Taylor Swift y Katy Perry

Diciembre 12, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente cazzu.jpg

Mhoni Vidente echó las cartas

Unicable e Instagram

El 2026 será de bodas y embarazos, de eso no tiene duda Mhoni Vidente.

La tarotista explica que luego de que 2025 fue un año complicado para las relaciones y que estuvo marcado por las separaciones y los divorcios, el 2026 presenta un panorama mucho más romántico.
Para empezar, al echar las cartas a famosos internacionales, Mhoni Vidente vaticina que Taylor Swift no sólo se va a casar tal y como lo ha anunciado, sino que se prepara para ser madre.

“Yo veo que Kansas Cityy llega al Super Bowl”, dice en referencia al novio de Taylor, Travis Kelce, quien juega para ese equipo.

Lo que predice Mhoni es que la boda entre la cantante y el jugador será hasta después de la final de la NFL.
En ese mismo mapa emocional, Katy Perry tiene un futuro que no incluye boda pero sí un bebé.

“Ella se viene embarazando en la segunda mitad del año”, dijo Mhoni.

También vaticinó que a pesar de los malos deseos de sus haters, Christian Nodal y Ángela Aguilar serán felices y llegarán al altar en mayo para casarse.
“No sé por qué insisten en separarlo”, dice la tarotista.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara? 2025"

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

hieny fer lamascara.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Hieny Fer revela su identidad y también que su papá la ayudó desde el cielo
“Los chistes buenos eran míos, los malos de mi papá”, bromeó la actriz que estaba detrás de la Máscara de Hieny Fer
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
nocturna quien es la mascara.jpg
Famosos
Eliminan a Nocturna de "¿Quién es la Máscara?": “Era imposible adivinar que era una gamer”
La semifinal del reality enfrentó en su primer combate a Maestro Bops, Carro Ñero y Nocturna
Diciembre 07, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
gloss.jpg
Famosos
Le quitan la máscara a la primera actriz detrás de Ruby Gloss en ¿Quién es la Máscara?
El investigador Carlos Rivera otra vez le atinó a la identidad gracias a su intuicción
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
monsqueez.jpg
Famosos
Desenmascaran al renombrado actor detrás de Monsqueez en "¿Quién es la Máscara?”
En el programa de este 2 de noviembre también hubo un salvado ya que Anahí apretó el botón de salvación
Noviembre 02, 2025
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara minichang.jpg
Famosos
¿Quién estaba detrás de Mini Chang, eliminada de “Quién es la máscara” este 9 de noviembre?
En el quinto programa hubo un segundo eliminado, además de Cynthia Klitbo
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Qué predijo Mhoni sobre Cazzu?

A propósito de esa pareja, Mhoni también habló de Cazzu, la rapera argentina que actualmente está en pugna con Nodal. La separación de estos cantantes el año pasado fue estrepitosa y ahora pelean por la custodia de su hija Inti, que apenas tiene 2 años.
Mientras Cazzu acusa a Nodal de desentederse de su hija, el cantante asegura que la rapera se niega a llegar a un acuerdo para que él pueda convivir con Inti.

“Lo que pasa es que Cazzu también se viene embrazando este 2026".

La tarotista asegura también que la rapero ya tiene novio y es un argentino con el que tendrá su segundo hijo.

Mhoni Vidente predice Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
adal-ramones-solo.jpg
Famosos
Adal Ramones responde a críticas por su trabajo en La Granja VIP y presume “Un cuento de Navidad”
Diciembre 12, 2025
 · 
Nayib Canaán
semifinal-estrellas-bailan-0.jpg
Famosos
Karenka y Manuel Riguezza, séptimo lugar: ¿Quiénes llegaron a la final de Las Estrellas Bailan en Hoy?
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Lucía-Méndez-Pedro-Torres.jpg
Famosos
Lucía Méndez llora al hablar del deterioro de Pedro Torres ante su enfermedad: “Es el amor de mi vida”
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana de la reguera
Famosos
Ana de la Reguera se sincera y confiesa que tuvo un encuentro sentimental con una mujer: “Me encantó”
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rosa-María-Noguerón.jpg
Famosos
Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ destroza a ‘La Granja VIP’: se tienen que tragar sus palabras
Rosa María Noguerón también destapó que no ve el reality show de TV Azteca.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana-gloria-trevi-.jpg
Famosos
Gloria Trevi despotrica vs. TV Azteca en espera de juicio: “Tienen un modus operandi; quiero que me dejen en paz”
Se confesó con Sabina Berman sobre su proceso legal en Estados Unidos contra la televisora donde Pati Chapoy trabaja.
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
quincenera.jpg
Viral
Papás regala cirugía a su hija por sus XV años, pero termina con derrame cerebral e inmóvil
Un caso que tenía buenas intenciónes terminó en tragedia.
Diciembre 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
belinda nuevo novio
Famosos
Belinda, Luis Felipe Tovar, Ana Claudia Talancón y más famosos en presencia de sucesos paranormales
Destaparon detalles escalofriantes.
Diciembre 12, 2025
 · 
Ericka Rodríguez