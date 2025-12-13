¿Cazzu se casa o se embaraza? Mhoni Vidente resuelve la duda

El 2026 será de bodas y embarazos, de eso no tiene duda Mhoni Vidente.

La tarotista explica que luego de que 2025 fue un año complicado para las relaciones y que estuvo marcado por las separaciones y los divorcios, el 2026 presenta un panorama mucho más romántico.

Para empezar, al echar las cartas a famosos internacionales, Mhoni Vidente vaticina que Taylor Swift no sólo se va a casar tal y como lo ha anunciado, sino que se prepara para ser madre.

“Yo veo que Kansas Cityy llega al Super Bowl”, dice en referencia al novio de Taylor, Travis Kelce, quien juega para ese equipo.

Lo que predice Mhoni es que la boda entre la cantante y el jugador será hasta después de la final de la NFL.

En ese mismo mapa emocional, Katy Perry tiene un futuro que no incluye boda pero sí un bebé.

“Ella se viene embarazando en la segunda mitad del año”, dijo Mhoni.

También vaticinó que a pesar de los malos deseos de sus haters, Christian Nodal y Ángela Aguilar serán felices y llegarán al altar en mayo para casarse.

“No sé por qué insisten en separarlo”, dice la tarotista.

¿Qué predijo Mhoni sobre Cazzu?

A propósito de esa pareja, Mhoni también habló de Cazzu, la rapera argentina que actualmente está en pugna con Nodal. La separación de estos cantantes el año pasado fue estrepitosa y ahora pelean por la custodia de su hija Inti, que apenas tiene 2 años.

Mientras Cazzu acusa a Nodal de desentederse de su hija, el cantante asegura que la rapera se niega a llegar a un acuerdo para que él pueda convivir con Inti.

“Lo que pasa es que Cazzu también se viene embrazando este 2026".

La tarotista asegura también que la rapero ya tiene novio y es un argentino con el que tendrá su segundo hijo.