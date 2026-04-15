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¿Nodal mintió? Documento confirma quién es el dueño del nombre “Christian Nodal”

El cantante dijo no ser dueño de su nombre ni de su imagen, solo de su voz.

Abril 15, 2026 • 
MrPepe Rivero
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En medio del escándalo por el nuevo video musical de su sencillo ‘Un Vals’, por la modelo que tenía parecido con su ex Cazzu y su esposa Ángela Aguilar, el Christian Nodal salió a decir que él no es dueño ni de su nombre.

En un intento por deslindarse de la decisión que puso a la modelo en el video y que generó controversia, Nodal terminó compartiendo una verdad: Solo es dueño de su voz.

“No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso... Pero mi voz, que es lo único que me queda, siempre será de ustedes”, escribió el compositor.
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Nodal no mintió: Alguien más es dueño de su nombre

En plena controversia, influencers como Chamoni compartieron en sus redes sociales la fotografía de un documento en donde se confirma quién es el dueño de “Christian Nodal”.

Se trata del padre del cantante, Jaime González Terrazas. Él actualizó el registro de marca el pasado 31 de octubre de 2025 y la fecha de concesión fue del 7 de abril de 2026.

El documento tiene una vigencia de 10 años, es decir, hasta el año 2036, el señor tiene derechos sobre la marca “Christian Nodal”.

Cualquier anuncio, imagen, videos y hasta instrumentos musicales, que ostenten la marca con el nombre de su hijo, el señor Jaime tiene beneficios.

CHRISTIAN NODAL Nodal
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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