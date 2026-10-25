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Hija del Flaco Ibáñez actualiza el estado de salud del cómico: “Aún necesitamos donadores”

Daniela Ibáñez explicó por qué se les ha complicado tanto encontrar donadores para su padre

Octubre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
flaco ibañez (2).jpg

Manuel el Flaco Ibáñez

Instagram

Manuel el Flaco Ibáñez cumple tres días hospitalizado.

La noticia, sin embargo, no preocupante: así lo explica su hija Daniela Ibañez al salir del hospital luego de haber estado con su padre.
“Las muestras de amor son infinitas, incluso de gente que no lo conoce”, dijo a través de un video publicado en sus historias de Instagram.
Manuel el Flaco Ibáñez, cómico de la picaresca mexicana de los años 70 y 80 y leyenda del teatro de revista del entonces Distrito Federal, se encuentra internado por razones médicas que no han sido reveladas.
Amigos y colegas suyos, sin embargo, alertaron sobre su salud el jueves, cuando publicaron mensajes en sus redes sociales para solicitar donadores de sangre.

“Se encuentra delicado”, escribió Enrique Burak, comentarista deportivo.

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¿Cuál es el estado de salud de Manuel el Flaco Ibañez?

Daniela Ibañez aclara que el adjetivo no es adecuado para describir lo que pasó y pasa con su papá y su salud.

“Él está estable, está bien. Sé que hubo personas que comentaron la noticia de manera más alarmista de lo que está siendo”, dijo Daniela Ibañez.
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Manuel el Flaco Ibáñez actualmente es parte del elenco de “Vecinos”, programa en el que demuestra su milimétrico timing cómico con frases como: “claro, el rico siempre humillando al pobre”
Daniela dijo que tanto ella como su hermana y su madre están conmovidas por la respuesta y solidaridad del público.

“Mi papá esta bien, está estable; está en observación pero realmente todo excelente”.

Aclaró, sin embargo, que aún buscan donadores de sangre porque el tipo de sangre es especial.

“Está siendo difícil que la gente cumpla los requisitos y tenga ese tipo de sangre”

Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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