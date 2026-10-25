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Querían encerrar a Aleks Syntek en una clínica mental; él prefirió al psicólogo del meme de cigarros sueltos

“Estoy dispuesto a abrir mi corazón”, dice Aleks Syntek, quien narrará lo que le pasó en el concierto del 15 de septiembre

Octubre 25, 2026 • 
Alejandro Flores
aleks syntek (5).jpg

Aleks Syntek

Instagram

“Ahora estoy sano”, dice Aleks Syntek.

Asegura que se en cuestión de poco más de un mes se curó del brote sicótico que tuvo su pico más alto durante el concierto que ofreció el 15 de septiembre de este año en la alcaldía Benito Juárez con motivo del Grito de Independencia.
Asegura, además, que ese brote fue básicamente provocado por ansiedad combinada con ira y hartazgo.

“Y los médicos decidieron que lo único que podían hacer por mí era encerrarme en una clínica por seis meses... encerrarme en una clínica de salud mental”, dice el cantante en un video publicado en su perfil de Instagram.

Aleks, quien pospuso su gira por Gran Bretaña debido a este diagnóstico de brote psicótico, publicará una entrevista en su canal de Youtube en el que dará detalles de lo que hizo para no ir a la clínica.

“Me parecía una locura”.

¿Quién curó a Aleks Syntek?

En el video donde anuncia la entrevista del siguiente lunes, Syntek cuenta que al rechazar el plan de encerrarlo,comenzaron a habalarle de un psicólogo peculiar.

“Me dijeron que es un psicólogo que ha ayudado a mucha gente en situación casi terminal pero que ha estado en la cárcel n cantidad de veces, y que se hizo famoso por un meme de cigarros sueltos... de véndeme un cigarro suelto”.

Syntek se refiere a Fernando Núñez, quien se describe como “experto en adicciones” y que efectivamente hace un año se hizo viral por el fragmento de un podcast en el que cuenta cómo terminó en la cárcel por el robo de 5 cajetillas de cigarros.

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En ese fragmento, Fernando cuenta que llegó a una tienda a comprar un cigarro suelto pero el tendero le respondió: “No vendo cigarros sueltos”.

Fernando le dijo: “No vendes cigarros sueltos, pero véndeme un cirgarro suelto”

La conversación se torna surreal hasta que Fernando le dijo: dame cinco cajetillas. Y cuando el tendero se las entrega, él le dijo:"De huev... no te pago”.

Y se las robó. Y lo atraparon. Y lo llevaron a la cárcel por segunda vez.

Syntek acudió a él en vez permitir que lo encerraran seis meses en un manicomio y el resultado, dice, es que ahora está sano, grabando un disco nuevo y dispuesto a abrir su corazón.

Aleks Syntek Meme
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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