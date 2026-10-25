Kimberly la más preciosa le hace una promesa a su mamá, que murió este 23 de octubre

Kimberly la más preciosa vive el duelo por la muerte de su madre con apoyo de sus amigos y seguidores.

Muchos de ellos han publicado videos o animaciones en redes sociales para recordar a doña Martha y reconfortar a Kimberly. Muchas de esas publicaciones las ha reposteado la influencer en su propio perfil de Instagram.

La mamá de Kimberly comenzó a tener serias complicaciones de salud hace dos semanas, lo que provocó incluso que la influencer abandonara el reality show en el que participaba, “El sultanato”.

La gravedad de la situación de doña Martha provocó incluso la reacción de Wendy Guevara, con quien tenía un distanciamiento desde hace varios meses: la ganadora de La Casa de los Famosos la fue a visitar y el momento quedó grabado en un video que conmovió a sus seguidores.

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El mensaje de Kimberly más preciosa para despedir a su madre

Apenas el jueves, Kimberly transmitió en vivo para agradecer el gesto de Wendy pero también para desahogarse de sus emocionaes, ya que veía que su madre sufría mucho con su estado.

Este viernes, casi a la medianoche, Wendy Guevara confirmó que doña Martha había muerto. Explicó que no podía estar con Kimberly porque se iba de viaje a Colombia pero le enviaba sus condolencias y solidaridad.

La propia Kimberly escribió su propio mensaje en el que, además de despedir a su madre, le hizo una promesa.

“Madre hoy te fuiste a de este mundo pero nunca de mi corazón; te agradezco por todo lo que estuviste junto a mí. Mi vida ya no será la misma, solo tengo un gran hueco en mi corazón no te despido porque algún día estaremos juntas de nuevo; te amo mamá”.

Kimberly, quien siempre tuvo un vínculo muy estrecho con su madre, le prometió que cuidarse para estar lo mejor posible, lo cual fue una constante preocupación de doña Martha.