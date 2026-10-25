Hija de Raquel Bigorra recibe hate por su debut en Tom Swayer pero su mamá sale a defenderla

Rafaella Gavira comenzó hace cinco años un sueño: ser actriz.

La hija de Raquel Bigorra comenzó a publicar en Instagram contenido divertido sobre su aprendizaje en el baile, el canto y la actuación.

Con el paso de los meses, comenzó a conseguir audiciones hasta que finalmente logró quedarse en la telenovela “Mi amor sin tiempo”, del productor Carlos Moreno.

En ese melodrama interpretó a Maca, una niña noble y amante de los animales y la naturaleza. Como lo había hecho desde el inicio, compartió en Instagram momentos trascendentales de la telenovela: el día de su primera lectura de guión, el estreno, su primer día de grabación.

TE RECOMENDAMOS: Josh Gutierrez disfruta ser villano en “Infinito amor” y en su vida real está feliz por convertirse en papá

Rafaella en Tom Sawyer

Ahora da un paso más en la construcción de su carrera: participa en el musical Tom Sawyer, el cual, dice, ha leído muchas veces.

Su presentación, sin embargo, no libró a los haters, odiadores de redes sociales que suelen dedicar tiempo a criticar figuras públicas, a veces sin fundamento.

En el caso de Rafaella, una publicación de nuestro perfil de TVyNovelas en Instagram, fue usado para llamarla nepobaby.

Este adjetivo se usa con la intención de descalificar a los hijos que siguen los pasos de sus padres en la misma carrera y se les acusa de obtener triunfos solamente por la ayuda que reciben de sus padres.

Ante el comentario escrito en nuestra publicación, Raquel Bigorra fue educada pero enérgica:

“Mari bonita, hicimos 4 horas de fila para que Rafaella pudiera hacer el casting. Ojalá puedas ir a ver la obra, verás el gran trabajo de todos en Tom Sawyer, el musical. Foro Cultural Chapultepec. Saludos”.

Tom Sawyer es una producción de Ortíz de Pinedo.

