¿De qué “amenazas” habla Rafa Mercadante y por qué acusa a La Granja VIP de haberlas ocultado?

Rafa Mercadante tuvo cara larga durante todo el programa de Salvación y Traición de La Granja VIP esta semana.

Fue tan evidente su enojo, que justo antes de dar por terminado el show, Adal Ramones, el conductor del reality show, le preguntó si todo estaba bien.

“No, Adal, no está bien”, respondió tajante Mercadante.

Ramones le dio la palabra y entonces Rafa se refirió al incidente que tuvo con Azalia el jueves, cuando ella insultó a las hijas de él con la Britney Señal.

A pesar de que Azalia quiso negar la acusación, su actitud y palabras fueron exhibidas el viernes durante el programa de Salvación y Traición, el mismo en el que Rafa tuvo cara larga.

¿Por qué estaba enojado Mercadante si ya habían exhibido el insulto de Azalia contra sus hijas y la castigaron nominándola para ser eliminada?

Rafa lo dio a entender entre líneas cuando Ramones le dio la palabra: se levantó y dijo:

“Yo vine aquí a jugar limpio y solo se mencionó (el caso) de terceras personas (el insulto a sus hijas). Pero yo recibí acusaciones muy serias y quiero saber que sucederá con eso”.

Adal Ramones no respondió a la pregunta y se limitó a decir que el caso estaba cerrado con la nominación de Azalia por castigo.

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Las supuestas amenazas contra Rafa Mercadante

Por conversaciones de Rafa con otros ganjeros, hay versiones que indican que Azalia habría lanzado amenaza directas contra él durante la cena del jueves, es decir, después del incidente del insulto contra las hijas de Mercadante.

Ese fragmento del video, sin embargo, habría sido editado para no mostrarlo en televisión. Esta suposición se basa en un video mostrado por la producción en la que primero se ve a Rafa y Azalia que se encuentran en el pasillo que da a la entrada de la casa.

Azalia insulta a Rafa nuevamente y él se da la vuelta para responder.

En ese momento es cuando supuestamente hay una edición del video, ya que enseguida lo que se ve es una toma desde otro ángulo con otra cámara, en donde ya están Rafa y Azalia encarados y con Mono Osuna a su lado.

Hasta ahora, La Granja VIP no se ha manifestado respecto a este señalamiento de Mercadante.