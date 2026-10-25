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La tensa escena que puso de frente a Dalilah Polanco y Mar Contreras a 1 año de acusarse de neuróticas

Con sus personajes de Jovita (la buena) y Estrella Barrios (la villana), Dalilah y Mar protagonizaron una pelea de telenovela en “Tierra de amor y coraje”

Octubre 24, 2026 • 
Alejandro Flores
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Dailah Polanco y Mar Contreras en “Tierra de amor y coraje”

ViX

Dalilah Polanco y Mar Contreras salieron de La Casa de los Famosos como “no amigas”.

“No tenemos una relación”, dijo la propia Mar cuando se anunció que estarían juntos en la telenovela “Tierra de amor y coraje” y todo mundo le preguntaba cómo sería ese reencuentro.
Dentro del reality show, las dos actrices mostraron su lado mas “controlador”, pues querían hacerse cargo del funcionamiento cotidiana de la casa en aspectos como la comida y la limpieza.
Durante cuatro semanas chocaron con actitudes que pasaron de los consejos mutuos a los reclamos y finalmente a la confrontación.
Así llegaron a la cena de nominados 21 de agosto de aquel 2025, hace poco más de un año.
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Mar Contreras, ya en franca rivalidad, le dijo a Dalilah Polanco que que ella le gana en cuanto a controlar las situaciones. “Te veo y digo ‘no mames, espero que mis hijos no me vean así’ porque si la estoy cagando, cabrón”.
Cuando tocó el turno de Dalilah Polanco, le dijo: “Eres igual al mío. Tu sonrisa nerviosa siempre te delata”.
De ahí, pasaron a las críticas feroces, en las que Dalilah aceptó que es neurótica respecto a su vida hogareña pero acusa a Mar de ser peor.

“Siento que tu neurosis es diferente a la mía, la tuya es iracunda y la mía es nerviosa; ambas lo intentamos contener y luchar”.

Dalilah y Mar en “Tierra de amor y coraje”

Ahora, reunidas en el melodrama “Tierra de amor y coraje”, Dalilah y Mar son también rivales de ficción, ya que interpretan personajes opuestos: Polanco es Jovita, una mujer amable y bondadosa; Contreras es Estrella Barrios, ambiciosa y sin escrúpulos.

Por azares de la trama, justo ahora que la telenovela va en su primera tercera parte, Jovita y Estrella se enfrentan en un típico diálogo de melodrama mexicano, donde la villana se muestra iracunda mientras que la buena responde con el látigo de su benevolencia.
Lo cierto es que la escena es impecable y queda como una muestra de la capacidad histriónica de ambas.

Tierra de amor y coraje Dalilah Polanco mar contreras
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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