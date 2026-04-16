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Niurka: le mencionan a Bobby Larios en La Mansión VIP y lanza una advertencia: "¡Conmigo no te equivoques!”

La vedette ya tiene a su primera rival dentro del reality show

Abril 15, 2026 • 
Alejandro Flores
niurka la mansion vip.jpg

Niurka explotó cuando le mencionaron a Bobby Larios

Instagram QueenBuenrostro

La Mansión VIP ya tuvo sus primeros choques y por supuesto, Niurka aparece en ellos.

El reality show que es similar a La Casa de los Famosos pero con un premio que es la mitad (2 millones de pesos para el ganador) reunió a jóvenes influencers con creadores de contenido y actores reconocidos.
La relación entre ellos ha sido tensa desde los primeros días y durante una reunión en el comedor, Niurka tuvo su primera explosión y lanzó su primer "¡Listen to me!” para callar a su rival que intentaba interrumpirla.
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Niurka contra Sol León, primer round

Como se esperaba, la cantante, bailarina y actriz tuvo su primer pleito con Sol León, quien se caracteriza por un estilo controversial y polémico.
Sol intentó indagar en la relación de Suavecito y Queen Buenrostro, quienes están juntos desde hace un año pero cuya relación surgió en medio de rumores de infidelidad.
La acusación es que Suavecito todavía era novio de Kim Shantal cuando empezó a relacionarse con Queen.
Sol quiso saber la verdad e hizo constantes preguntas sobre fechas y actitudes.

“Nosotros nunca platicamos de eso porque no nos importa”, quiso acotar Suavecito para dar por cerrada la plática.

Pero Sol León insistió en saber... y entonces fue que Niurka se paró y levantó la voz:

“Voy a decir algo que es demasiado importante: que sea la ultima vez que ninguno de los dos le da explicación a Sol o a alguien más: que se vaya a chi... a su...”, dijo Niurka son su acostumbrado lenguaje.

¿Por qué pelearon por segunda vez Niurka y Sol León?

Sol intentó interrumpirla y fue entonces que la vedette le soltó a gritos: "¡Listen to me!”.

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Niurka insinuó que Sol se estaba aprovechando dela historia de Queen y Suavecito.

Sol se quiso defender y dijo que sólo intentaba entablar una conversación interesante incluso para ella.

“Lo que pasa es que mi relación es muy parecida a la de Niurka, Juan Osorio, Bobby Larios”.

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Entonces Niurka otra vez explotó:

"¡Cuidado! No te equivoques conmigo porque yo sí no me parezco a nadie”.

Niurka
 La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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