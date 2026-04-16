Poncho de Nigris va contra televisoras y anuncia que hará su propio reality show en redes

Ring Royale se ha convertido en el proyecto más importante de Poncho de Nigris.

Algunos de sus rivales en redes sociales (como Adrián Marcelo) han asegurado que, sin embargo, que el concepto se agotó y que Poncho cometería un error si lo explota de más.

De Nigris no está de acuerdo: y ya anunció que convertirá a Ring Royale en un reality show para Youtube.

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El creador de contenido regiomontano está seguro de que el impulso viral que tuvo la función de box de exhibición de este evento es suficiente para crear una marca alrededor suyo, y el primer producto será un reality.

¿Cómo será el nuevo reality show de Poncho de Nigris?

Ring Royale srugió como un proyecto paralelo Supernova, la función de boxeo de exhibición que esta misma semana tendrá su segunda edición y en la cual algunos creadores de contenido se prestan para pelear tres rounds a pesar de que no son profesionales.

El proyecto de Poncho tuvo apenas su primera edición el mes pasado, transmitido por Youtube y con personajes en el ring como Abelito, Alfredo Adame, Carlos Trejo, Aldo de Nigris.

La cantidad de vistas que consiguió, llevan ahora a Poncho de declarar que “la nueva televisión abierta es Youtube” y asegura que las producciones que antes buscaban salida en los canales tradicionales de la tv, ahora se verán por la plataforma de internet.

“Ahora sí comprobado, las grandes productoras como Endemol y demás van a buscar buenos talentos y hacer realitys”, publicó en su cuenta de X.

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Endemol es una de las más grandes casas productores de programas de entretenimiento sin guión, incluyendo “La casa de los famosos”.

Poncho no específica si su reality será producido por Endemol pero sí asegura que ya tiene pactado el proyecto.

“Se viene el reality de RR. Es el momento de YouTube que se está comiendo a las televisoras y a todo el mercado. Se viene el reality de Ring Royale rumbo a la corona”

La nueva televisión abierta es YouTube. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) April 15, 2026

Una de las mayores dudas sobre este nuevo reality es conocer su formato: si será 24/7 (con encierro de los participantes y cámaras durante todo el día) y programa producido.